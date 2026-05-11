Η ΑΕΚ γιόρτασε στα μπουζούκια την κατάκτηση του πρωταθλήματος (vid)
Η ΑΕΚ πανηγυρίζει το φετινό πρωτάθλημα στο γήπεδό της, με την βραδιά να συνεχίζεται στα μπουζούκια.
Η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει την ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό μέσα στην «Allwyn Arena», για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League και να φτάσει στην κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της.
Η Νέα Φιλαδέλφεια έβαλε τα… γιορτινά της και ο κόσμος της Ένωσης πανηγύρισε την επιτυχία αυτή, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να συγχαίρει όλους τους παίκτες και το προπονητικό σταφ για όσα πέτυχαν τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
Φυσικά η βραδιά δεν τελείωσε εκεί, αλλά συνεχίστηκε στα μπουζούκια με την ομάδα να επισκέπτεται το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούν η Ζόζεφιν και ο Νίκος Απέργης, δίνοντας έτσι μια διαφορετική νότα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Δείτε βίντεο από το πάρτι της ΑΕΚ:
