Σίξερς – Νικς 114-144: Σαρωτικοί οι Νεοϋορκέζοι, πέρασαν με… σκούπα στους τελικούς της Ανατολής
Με μια καταιγιστική εμφάνιση, οι Νικς διέλυσαν τους Σίξερς εκτός έδρας με 144-114, «σκούπισαν» τη σειρά και προκρίθηκαν στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας.
Θέση στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας έκλεισαν οι Νιου Γιορκ Νικς που διέλυσαν τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στην Πενσιλβάνια με 144-114 και ολοκλήρωσαν το… σκούπισμα, κλείνοντας σχετικά εύκολα με 4-0 τη μεταξύ τους σειρά.
Η ομάδα της Νέας Υόρκης ήταν καταιγιστική από την αρχή μέχρι το τέλος της συνάντησης, αφού όσο περνούσε η ώρα το προβάδισμά τους αυξάνονταν, μην αφήνοντας περιθώρια στους αντιπάλους τους να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από το ματς.
Κορυφαίος για το σύνολο του Μάικ Μπράουν ήταν ο Μάιλς ΜακΜπράιντ με 25 πόντους, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να έχει 22, ενώ Τζος Χαρτ και Καρλ-Άντονι Τάουνς είχαν από 17 πόντους έκαστος. Στην αντίπερα όχθη, ο Τζόελ Εμπίντ μέτρησε 24 πόντους, ο Ταϊρίζ Μάξι 17 και ο Κέλι Ουμπρέ 10 πόντους.
