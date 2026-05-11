Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Κορίνθου καθώς 69χρονος άντρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Ο άντρας φέρει τραύμα από όπλο.

Το συμβάν σημειώθηκε στο Μπολάτι Κορινθίας και τον άντρα φέρεται να βρήκε ο αδερφός του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παραλαβή της σορού, ενώ αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού