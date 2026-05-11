Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών
Κόσμος 11 Μαΐου 2026, 06:04

Ευρώπη: Η βίαιη ενηλικίωση των Βρυξελλών

Οι αλλεπάλληλες συγκρούσεις και η εποχή Τραμπ 2.0 ωθούν τους Ευρωπαίους σε μια δύσκολη διαδικασία στρατηγικής αυτονόμησης και γεωπολιτικής ενηλικίωσης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
«Ειδικά στην τρέχουσα γεωπολιτική περίοδο, σύμμαχοι όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν πολύ καλύτερα πράγματα να κάνουν από το να εκτοξεύουν απειλές αποσταθεροποίησης», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από το Ερεβάν στις αρχές της εβδομάδας. «Θα έπρεπε μάλλον να στέλνουμε ένα μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης», υπογράμμισε, ευχόμενος «να πρυτανεύσει σύντομα η λογική». Η μομφή ήταν σαφής, το ίδιο και ο παραλήπτης.

Ο Τραμπ αποκαλεί τους Ευρωπαίους «δειλούς» για την άρνησή τους να εμπλακούν στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο

Στη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, αντιμέτωπος με τα αδιέξοδα της ηγεμονικής πολιτικής του, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριφέρεται όλο και λιγότερο ως σύμμαχος και περισσότερο σαν εχθρός απέναντι στους Ευρωπαίους.

Με ανησυχητική πλέον συχνότητα, τους αντιμετωπίζει ως αντιπάλους ή, ακόμη χειρότερα, ως υποτελείς. Τους αποκαλεί «δειλούς» για την άρνησή τους να εμπλακούν στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο επιλογής στο Ιράν και απαξιώνει το ΝΑΤΟ ως «χάρτινη τίγρη», απειλώντας ακόμη και με αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμμαχία, ενόσω εμφανίζεται ιδιαίτερα δεκτικός στους μαξιμαλιστικούς όρους του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Ουκρανικό, για ένα «ντιλ των ισχυρών».

Εν μέσω της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ – που έχει εξελιχθεί σε απειλή για την παγκόσμια οικονομία – των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην ΕΕ, της ανακοίνωσης απόσυρσης περίπου του 15% των αμερικανικών δυνάμεων από τη Γερμανία (με πιθανούς επόμενους υποψήφιους για «τιμωρία» την Ισπανία και την Ιταλία), αλλά και τον χαρακτηρισμό της Ευρώπης ως «εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών» στη νέα εθνική αντιτρομοκρατική στρατηγική των ΗΠΑ, το ευρωατλαντικό ρήγμα διευρύνεται επικίνδυνα. Ηταν ήδη ορατό με την κρίση στη Γροιλανδία και τον εμπορικό πόλεμο. Η επόμενη κρίσιμη φάση θα είναι, μοιραία, το Ουκρανικό.

Η σκληρή αλήθεια

Στη σκιά δύο πολέμων και της εποχής Τραμπ 2.0, οι ευρωπαίοι ηγέτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σκληρή αλήθεια, που μέχρι πρόσφατα απέφευγαν να δουν κατάματα: η διατλαντική σχέση βρίσκεται πλέον σε υπαρξιακή κρίση, με κίνδυνο αποσύνδεσης. Σε έναν κόσμο ρήξης με τη μεταπολεμική παγκόσμια τάξη, για την Ευρώπη αυτό μεταφράζεται σε μια αναγκαστική – και μάλλον επώδυνη – διαδικασία γεωπολιτικής ενηλικίωσης.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι «27» προετοιμάζονται για πιθανές συνομιλίες με τον ρώσο πρόεδρο Πούτιν, απογοητευμένοι και ανήσυχοι από τις υπό αμερικανική μεσολάβηση βαλτωμένες διαπραγματεύσεις για το Ουκρανικό, όπως γράφουν οι «Financial Times». Ούτε το γεγονός ότι στην 8η σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Ερεβάν της Αρμενίας, στις αρχές της εβδομάδας, προσκεκλημένος ήταν για πρώτη φορά ένας μη ευρωπαίος ηγέτης, ο καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, σηματοδοτώντας μια αφετηρία εποικοδομητικών συγκλίσεων, στο φόντο ηγεμονικών ανταγωνισμών και διεθνούς αταξίας.

Η σύνοδος κορυφής ΕΕ – Αρμενίας που ακολούθησε ήταν ακόμη ένα δείγμα διεύρυνσης της ευρωπαϊκής σφαίρας επιρροής πέρα από τα σύνορα της Γηραιάς Ηπείρου. Είχε προηγηθεί το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κύπρο (με πολιτική απόφαση για ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ) και η μίνι σύνοδος με άραβες ηγέτες, προς ενίσχυση της συνεργασίας της Ευρώπης με τους εταίρους της στη Μέση Ανατολή.

Σε μια αθόρυβη αλλά ιστορική μετατόπιση, η Ευρώπη επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της και τη θέση της σε έναν κόσμο όπου οι παλιές βεβαιότητες καταρρέουν. Για δεκαετίες, είχε δεδομένη την αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας και την πεποίθηση ότι η οικονομική αλληλεξάρτηση και η φιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση αρκούσαν για να εγγυηθούν τη σταθερότητα. Δεν ισχύει πλέον.

Τα δεδομένα και οι προκλήσεις της νέας εποχής επιβάλλουν διαφορετικές προτεραιότητες: μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία, ενίσχυση της άμυνας, διαφοροποίηση οικονομικών μοντέλων, επαναπροσδιορισμό των διεθνών συμμαχιών, πολυμερή συνεργασία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να αποκοπεί από τις ΗΠΑ. Οι εσωτερικές διαιρέσεις της παραμένουν βαθιές, οι αδυναμίες της σημαντικές και μεγάλες οι εξαρτήσεις. Ομως ο επαναπροσδιορισμός πορείας έχει αρχίσει. Η δε διεθνής αστάθεια ενισχύει έμμεσα τον ρόλο της ΕΕ στον κόσμο. Και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη – και πιο απρόθυμη – «κληρονομιά» του Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

ΔΕΗ: Τα πέντε κρίσιμα σημεία για την ΑΜΚ

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου
Κρίσιμες ώρες 11.05.26

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου

«Απόλυτα απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου - Δεν κάνουμε προτάσεις για να ευχαριστήσουμε τον Τραμπ, λένε οι Ιρανοί -Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο- Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»
Συνέντευξη 11.05.26

Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ: «Η Ευρώπη δεν πρέπει να γονατίζει μπροστά στις ΗΠΑ»

Ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, υποστηρίζει ότι η ομοφωνία παραλύει την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και ζητεί πιο ευέλικτους μηχανισμούς άμυνας και αποφάσεων

Μαρία Βασιλείου
Ιράν: Αλλες «δύο εβδομάδες» χρειάζονται οι ΗΠΑ για να πλήξουν όλους τους στόχους τους, διαβεβαιώνει ο Τραμπ
«Εχουν ηττηθεί» 11.05.26

Ο Τραμπ θέλει άλλες «δύο εβδομάδες» για να πλήξει όλους τους στόχους στο Ιράν

Οι Ιρανοί «έχουν ηττηθεί στο στρατιωτικό επίπεδο», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν.

Σύνταξη
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη
Αναστολή ποινής 10.05.26

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη

Μία εβδομάδα αφότου κατέρρευσε στη φυλακή, η Ναργκίς Μοχαμαντί μεταφέρεται σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη. Η υγεία της βραβευμένης με Νόμπελ συγγραφέα και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών έχει επιδεινωθεί.

Σύνταξη
Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;
Κόσμος 10.05.26

Ο Πούτιν αφήνει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του – Γιατί τώρα;

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώνει ότι πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του, παρά το γεγονός ότι οι ευρύτερες διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
ΗΠΑ 10.05.26

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 10.05.26

Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Σύνταξη
Το Ισραήλ απέλασε τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla – Δεν απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τους
Έφτασαν στην Αθήνα 10.05.26

Το Ισραήλ απέλασε τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla – Δεν απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τους

Έπειτα από κράτηση δύο εβδομάδων και διεθνή πίεση, το Ισραήλ απέλασε τους ακτιβιστές Σαΐφ Αμπουκέσεκ και Τιάγκο Άβιλα. Τα μέλη του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα είχαν συλληφθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού ανοιχτά της Κρήτης.

Σύνταξη
Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη
Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Ο Γρηγόρης διαψεύδει τον Δημητριάδη

Στην ένορκη κατάθεση που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης στις 25 Ιουνίου 2024 ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου όχι απλώς δήλωσε άγνοια για τις υποκλοπές, αλλά δεν ανέλαβε καμία ευθύνη ούτε για τις νομότυπες παρακολουθήσεις της ΕΥΠ, παραπέμποντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τζίνα Μοσχολιού
Τζίνα Μοσχολιού
Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου
Τεχνητή νοημοσύνη 11.05.26

Το τέλος της στρατιωτικής ισχύος; Πώς η AI και τα drones θολώνουν τη γραμμή του μετώπου

Τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνουν το πεδίο της μάχης, θολώνοντας τη γραμμή του μετώπου και διαβρώνοντας το πλεονέκτημα της στρατιωτικής ισχύος που τα δυτικά έθνη θεωρούν δεδομένο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες
Δοκιμασία 11.05.26

Σε τροχιά δυσμενούς σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας – Αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες

Άκρως ανησυχητική η πορεία για την ελληνική οικονομία. Επιτάχυνση του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης. Δομικές αδυναμίες, επί τα χείρω προβλέψεις της κυβέρνησης και ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει
Εκθεση 11.05.26

Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα: Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους – Τι πρέπει ακόμα να γίνει

To in προδημοσιεύει την έκθεση της Safe Water Sports για τα θαλάσσια ατυχήματα και τους πνιγμούς στη χώρα μας το 2025 - Σε ποιους δήμους καταγράφονται τα περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα – Μιλάει στο in o Παναγιώτης Πασχαλάκης, πρόεδρος της ΜΚΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Στην… πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών
Ελλάδα 11.05.26

Στην... πρέσα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας, παρά την προσπάθεια εξοστρακισμού τους από το κυβερνητικό γήπεδο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων
«Friends with benefits»; 11.05.26

Από τον Έπσταϊν στον Diddy; Η Σάρα Φέργκιουσον στη σκιά των σεξουαλικών σκανδάλων

Ένα νέο βιβλίο συνδέει τη Σάρα Φέργκιουσον με τον Diddy και επαναφέρει την πρώην Δούκισσα της Υόρκης στη σκιά σκανδάλων που η ίδια διαψεύδει κατηγορηματικά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!
Ποδόσφαιρο 11.05.26

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 2-0: Κατέκτησε το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της η «Μπάρτσα»!

Η Μπαρτσελόνα «καθάρισε» 2-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο classico της 35ης αγωνιστικής και κατέκτησε μαθηματικά τον τίτλο στην Ισπανία για 29η φορά στην ιστορία της.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
