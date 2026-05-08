Airbus: Παραγγελία – μαμούθ 19 δισ. δολαρίων από την AirAsia

Η Airbus προχώρησε σε μια παραγγελία για 150 νέα αεροσκάφη A220-300, υλοποιώντας μια «συμφωνία 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων» με την χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Air Asia, η οποία αποτελεί σημαντική ώθηση για την καναδική παραγωγική βάση της κατασκευάστριας αεροσκαφών.

«Πρόκειται για μια συμφωνία 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων που μπορεί να φτάσει τα 38 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε στους Financial Times ο Τόνι Φερνάντεζ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της AirAsia, μιας μαλαισιανής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους με έδρα την Κουάλα Λουμπούρ.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η AirAsia θα αγοράσει 150 αεροσκάφη A220-300, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 160 επιβάτες. Ο Φερνάντεζ πρόσθεσε ότι εάν η Airbus αποφασίσει να λανσάρει μια μεγαλύτερη ή εκτεταμένη έκδοση του A220, το A220-500, το οποίο έχει 185 θέσεις, θα αγοράσει άλλα 150 αεροσκάφη.

«Αυτό είναι το αεροσκάφος που πραγματικά θέλουμε», είπε κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης στις εγκαταστάσεις της Airbus στο Μιραμπέλ του Κεμπέκ, όπου συναρμολογούνται τα αεροσκάφη A220-300. «Εάν κατασκευάσουν αυτό το αεροσκάφος, η AirAsia θα αγοράσει και άλλα 150 από αυτά τα αεροσκάφη».

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η συμφωνία, η οποία είναι η μεγαλύτερη παραγγελία εμπορικών αεροσκαφών που έχει κάνει ποτέ ο Καναδάς, δείχνει ότι οι προσπάθειες της Οτάβα είναι να δημιουργήσει νέες παγκόσμιες εμπορικές συμφωνίες σε μια λογική να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ αποδίδουν.

Η παραγγελία στην Airbus ένεση για τον Καναδά

«Επιλέγετε τον καλύτερο ακριβώς την κατάλληλη στιγμή», είπε ο Κάρνεϊ στον Φερνάντεζ.

«Γενικά δεν μου αρέσουν οι τραπεζίτες, αλλά (ο Κάρνεϊ) είναι ο πρώτος τραπεζίτης που μου αρέσει, ειδικά από την Goldman Sachs», αστειεύτηκε ο Φερνάντεζ, αφού επαίνεσε την ομιλία του Καναδού ηγέτη στο Νταβός, στην οποία ζητούσε μια συμμαχία μεσαίων δυνάμεων.

«Αυτή η συμφωνία φέρνει κοντά δύο μεγάλες μεσαίες δυνάμεις, την ASEAN (περιφερειακό εμπορικό μπλοκ της Ασίας) και τον Καναδά», πρόσθεσε.

Η Airbus συναρμολογεί το A220 σε δύο εγκαταστάσεις: στο Mirabel στην καναδική επαρχία του Κεμπέκ και στο Mobile της Αλαμπάμα στις ΗΠΑ.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή του A220 προκειμένου να εξισορροπήσει το ζημιογόνο πρόγραμμα που ανέλαβε από την καναδική Bombardier το 2018.

Η Airbus ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι σκοπεύει να συναρμολογήσει 12 A220-300 το μήνα το 2026 και στοχεύει σε ρυθμό 13 αεροσκαφών το μήνα το 2028.

Η αύξηση της παραγωγής έχει γίνει πιο δύσκολη εν μέρει επειδή έπρεπε να ενσωματώσει περιουσιακά στοιχεία από την Spirit AeroSystems, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκατάστασης στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία κατασκευάζει τα φτερά για τα αεροσκάφη A220.