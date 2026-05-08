Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Airbus: Παραγγελία – μαμούθ 19 δισ. δολαρίων από την AirAsia
Διεθνής Οικονομία 08 Μαΐου 2026, 06:53

Airbus: Παραγγελία – μαμούθ 19 δισ. δολαρίων από την AirAsia

Η AirAsia παραγγέλνει 150 αεροσκάφη Airbus A220-300, δίνοντας μεγάλη ώθηση στην καναδική βιομηχανία

Η Airbus προχώρησε σε μια παραγγελία για 150 νέα αεροσκάφη A220-300, υλοποιώντας μια «συμφωνία 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων» με την χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Air Asia, η οποία αποτελεί σημαντική ώθηση για την καναδική παραγωγική βάση της κατασκευάστριας αεροσκαφών.

«Πρόκειται για μια συμφωνία 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων που μπορεί να φτάσει τα 38 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε στους Financial Times ο Τόνι Φερνάντεζ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της AirAsia, μιας μαλαισιανής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους με έδρα την Κουάλα Λουμπούρ.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η AirAsia θα αγοράσει 150 αεροσκάφη A220-300, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 160 επιβάτες. Ο Φερνάντεζ πρόσθεσε ότι εάν η Airbus αποφασίσει να λανσάρει μια μεγαλύτερη ή εκτεταμένη έκδοση του A220, το A220-500, το οποίο έχει 185 θέσεις, θα αγοράσει άλλα 150 αεροσκάφη.

«Αυτό είναι το αεροσκάφος που πραγματικά θέλουμε», είπε κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης στις εγκαταστάσεις της Airbus στο Μιραμπέλ του Κεμπέκ, όπου συναρμολογούνται τα αεροσκάφη A220-300. «Εάν κατασκευάσουν αυτό το αεροσκάφος, η AirAsia θα αγοράσει και άλλα 150 από αυτά τα αεροσκάφη».

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η συμφωνία, η οποία είναι η μεγαλύτερη παραγγελία εμπορικών αεροσκαφών που έχει κάνει ποτέ ο Καναδάς, δείχνει ότι οι προσπάθειες της Οτάβα είναι να δημιουργήσει νέες παγκόσμιες εμπορικές συμφωνίες σε μια λογική να μειώσει την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ αποδίδουν.

Η παραγγελία στην Airbus ένεση για τον Καναδά

«Επιλέγετε τον καλύτερο ακριβώς την κατάλληλη στιγμή», είπε ο Κάρνεϊ στον Φερνάντεζ.

«Γενικά δεν μου αρέσουν οι τραπεζίτες, αλλά (ο Κάρνεϊ) είναι ο πρώτος τραπεζίτης που μου αρέσει, ειδικά από την Goldman Sachs», αστειεύτηκε ο Φερνάντεζ, αφού επαίνεσε την ομιλία του Καναδού ηγέτη στο Νταβός, στην οποία ζητούσε μια συμμαχία μεσαίων δυνάμεων.

«Αυτή η συμφωνία φέρνει κοντά δύο μεγάλες μεσαίες δυνάμεις, την ASEAN (περιφερειακό εμπορικό μπλοκ της Ασίας) και τον Καναδά», πρόσθεσε.

Η Airbus συναρμολογεί το A220 σε δύο εγκαταστάσεις: στο Mirabel στην καναδική επαρχία του Κεμπέκ και στο Mobile της Αλαμπάμα στις ΗΠΑ.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγή του A220 προκειμένου να εξισορροπήσει το ζημιογόνο πρόγραμμα που ανέλαβε από την καναδική Bombardier το 2018.

Η Airbus ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι σκοπεύει να συναρμολογήσει 12 A220-300 το μήνα το 2026 και στοχεύει σε ρυθμό 13 αεροσκαφών το μήνα το 2028.

Η αύξηση της παραγωγής έχει γίνει πιο δύσκολη εν μέρει επειδή έπρεπε να ενσωματώσει περιουσιακά στοιχεία από την Spirit AeroSystems, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκατάστασης στο Μπέλφαστ στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία κατασκευάζει τα φτερά για τα αεροσκάφη A220.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ραντάρ διεθνών funds μετά την επενδυτική βαθμίδα

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Κόσμος
Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Σχεδόν το ένα τέταρτο των υπερπλουσίων του κόσμου, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη. Όμως η γηραιά ήπειρος είναι γεμάτη αποκλίσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν

Ενώ η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαιη, «η δυναμική κινείται προς μια καλή κατεύθυνση» και οι αγορές την έχουν λάβει υπόψη, εξηγεί ο επικεφαλής οικονομολόγος της Lombard Odier

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 07.05.26

Μπορεί να παραλύσουν οι πτήσεις παγκοσμίως; Το σενάριο της ενεργειακής κρίσης

Τι θα συνέβαινε αν το πετρέλαιο γινόταν ξαφνικά δυσεύρετο σε παγκόσμια κλίμακα; Αν και η πλήρης εξάντληση παραμένει απίθανη, μια παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτίναξη τιμών, ελλείψεις καυσίμων και μαζικές ανατροπές στις αερομεταφορές.

Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ομόλογα 07.05.26

Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες

Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Γραφήματα 06.05.26

Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως η ευρωπαϊκή ναυτιλία - Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Λάμπρος Καραγεώργος
Βρετανία: Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον
Βρετανία 05.05.26

Οι χαμένες ευκαιρίες του Κιρ Στάρμερ για μια επιστροφή στο μέλλον

Ο ηλικίας 64 ετών Κιρ Στάρμερ είναι ένας άχρωμος και άτολμος πολιτικός ισορροπιστής, ένας άνθρωπος των χαμηλών τόνων και των συναινέσεων που αποφεύγει τις πολιτικές προκλήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕΚΤ: Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ
ΕΚΤ 05.05.26

Για «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα προειδοποιεί η Λαγκάρντ

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ
Κόσμος 05.05.26

Οι ΗΠΑ προχωρούν τα σχέδιά τους για αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα της ΕΕ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Ιαπωνία: Παρέλαβε ρωσικό πετρέλαιο μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μέση Ανατολή – «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»
Ανακατατάξεις 05.05.26

Ρωσικό πετρέλαιο παρέλαβε η Ιαπωνία μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας στη Μ. Ανατολή - «Αναθέρμανση σχέσεων με Μόσχα»

Η Ιαπωνία όπως και άλλες χώρες της Ασίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ καθώς εφοδιάζονται πετρέλαιο κατά κύριο λόγο από τον Περσικό

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών
Πολιτική 08.05.26

Υποκλοπές: Τα επίμονα ερωτήματα που επαναλαμβάνονται προς τον Άρειο Πάγο και η ώρα των ευθυνών

Η κατάθεση των αιτημάτων του Χρήστου Σπίρτζη ξαναφέρνει ψηλά τις υποκλοπές, στην πτυχή της υπόθεσης κατασκοπείας. Οι αποκαλύψεις του In για τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα και τις ευθύνες του στην έρευνα.

«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 08.05.26

«Σε ισχύ η κατάπαυση πυρός», λέει ο Τραμπ μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνμημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Ανοχύρωτα νοικοκυριά 08.05.26

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν
Κόσμος 08.05.26

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Demoiselles d'Avignon 08.05.26

«Αποκρουστικές» – Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Δημοσκοπήσεις: To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό
Δημοσκοπήσεις 08.05.26

To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Σχεδόν το ένα τέταρτο των υπερπλουσίων του κόσμου, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη. Όμως η γηραιά ήπειρος είναι γεμάτη αποκλίσεις

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει

Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
CPJ 08.05.26

Παγωμένη επί 4 χρόνια η έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό

Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
Ουκρανία 08.05.26

Βρετανία κατά Ρωσίας για την... απομάκρυνση διπλωματών από το Κίεβο

«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
Ουάσιγκτον 08.05.26

Συμφωνία «γρήγορα» απαιτεί ο Τραμπ από το Ιράν, απειλώντας με «βίαια» αντίποινα

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αναμεσά τους παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου
Λίβανος 08.05.26

Παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου μεταξύ των νεκρών σε ισραηλινά πλήγματα

Δυο παιδιά και μέλος πληρώματος ασθενοφόρου βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, όπου υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

