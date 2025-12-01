Η Airbus παραδέχεται «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – «Εντοπίστηκε» και «οριοθετήθηκε», υποστηρίζει

Βουτιά της τάξης του 10% έκαναν στο Χρηματιστήριο του Παρισιού οι μετοχές της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής εταιρείας Airbus, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα μεταλλικά πάνελ που τοποθετούνται σε αεροσκάφη της. Αυτό είναι το δεύτερο πλήγμα για την εταιρεία, καθώς πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε την ανάκληση περίπου 6.000 αεροσκαφών A320 για αλλαγή λογισμικού.

Η ανακοίνωση της Airbus

Η Airbus ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε «προβλήματα ποιότητας» σε μεταλλικά πάνελ που παρήγαγε ένας από τους υπεργολάβους της για το επιτυχημένο αεροσκάφος A320 μονού διαδρόμου. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το πρόβλημα έχει «εντοπιστεί» και «οριοθετηθεί».

Η αεροναυπηγική εταιρεία δηλώνει μέσω εκπροσώπου της ότι «επιθεωρεί επί του παρόντος όλα τα πιθανώς επηρεαζόμενα αεροσκάφη, γνωρίζοντας ότι μόνο ορισμένα από αυτά θα απαιτήσουν περαιτέρω ενέργειες».

Η δήλωση, που έγινε στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαίωσε προηγούμενα δημοσιεύματα, τα οποία προκάλεσαν τη ραγδαία πτώση της μετοχής στο γαλλικό Χρηματιστήριο.

Το πρόβλημα στην ουσία του αφορά κατασκευαστικό ελάττωμα, που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320.

Καθυστερήσεις παραδόσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό είναι το πρόβλημα που καθυστερήσει τις παραδόσεις αεροσκαφών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει επηρεάσει αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία, ανέφεραν πηγές. Το πρόβλημα αποκαλύφθηκε την ώρα που η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της να επιτύχει τους απαιτητικούς στόχους παράδοσης για το έτος.

Αλλαγή λογισμικού

Ωστόσο, τα προβλήματα φαίνεται ότι σωρεύονται για την κατασκευάστρια αεροσκαφών Airbus. Την Παρασκευή ανακοίνωσε ότι διέταξε την άμεση αλλαγή λογισμικού σε σημαντικό αριθμό αεροσκαφών της δημοφιλούς σειράς A320. Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, η ανάκληση θα αφορά περίπου 6.000 αεροσκάφη, ή πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου στόλου.

Η Airbus εξήγησε ότι ένα πρόσφατο περιστατικό που αφορούσε αεροσκάφος της «οικογένειας» A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

«Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές της λειτουργίας για τους επιβάτες και τους πελάτες», ανέφερε η εταιρεία.