Νέος «πονοκέφαλος» για την Airbus – Εντοπίστηκε ελάττωμα στην άτρακτο δεκάδων αεροσκαφών
Νέο πρόβλημα εντοπίστηκε σε αεροσκάφη της Airbus, καθώς κατασκευαστικό ελάττωμα επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου
Η Airbus φαίνεται να είναι αντιμέτωπη με νέο πρόβλημα καθώς ανακάλυψε ένα κατασκευαστικό ελάττωμα ποιότητας που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου δεκάδων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ανέφεραν πηγές του κλάδου τη Δευτέρα.
Νέο πρόβλημα για την Airbus
Το υποψιαζόμενο ελάττωμα παραγωγής καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι έχει επηρεάσει αεροσκάφη που βρίσκονται σε υπηρεσία, ανέφεραν πηγές.
Η προέλευση του προβλήματος δεν μπόρεσε να προσδιοριστεί αμέσως. Το πρόβλημα προέκυψε καθώς η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της να επιτύχει τους απαιτητικούς στόχους παράδοσης για το έτος, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters.
Πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι η αεροπορική εταιρεία παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό για το έτος μέχρι στιγμής σε 657.
Στόχος της είναι περίπου 820 παραδόσεις για το έτος, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να επιτύχει ρεκόρ απόδοσης με περισσότερες από 160 παραδόσεις αεροσκαφών τον Δεκέμβριο.
Το ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 το 2019.
