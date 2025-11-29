Χιλιάδες αεροσκάφη επηρεάστηκαν από το πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης της Airbus – Τι λένε AEGEAN και SKY Express

Πολλά είναι τα αεροσκάφη που επηρεάστηκαν παγκοσμίως από το ενδεχόμενο πρόβλημα στη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης που ανακοίνωσε η Airbus.

Οι ελληνικές εταιρείες εξέδωσαν ανακοινώσεις για το αν πρόκειται να επηρεαστούν τα δρομολόγιά τους.

Τι ισχύει για AEGEAN και SKY Express

Οι δύο ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, AEGEAN και SKY Express, ξεκαθαρίζουν ότι δεν αντιμετωπίζουν ζήτημα με την παγκόσμια οδηγία της Airbus για αναβάθμιση λογισμικού στα αεροσκάφη της οικογένειας A320.

Η AEGEAN αναφέρει ότι έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις λογισμικού, όπως προβλεπόταν από τον κατασκευαστή. Σύμφωνα με την εταιρεία, «δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και καμία επίπτωση στις πτήσεις», καθώς ο στόλος της έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις τεχνικές οδηγίες.

Από την πλευρά της, η SKY Express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus. Η εταιρεία προσθέτει ότι οι πτήσεις της «πραγματοποιούνται κανονικά» χωρίς καμία επίπτωση στο πρόγραμμα δρομολογίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της AEGEAN

«Η AEGEAN ολοκλήρωσε άμεσα την εφαρμογή της οδηγίας της Airbus

Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της SKY Express

«Η SKY express ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η πρόσφατη οδηγία της Airbus, η οποία επηρεάζει 6000 αεροσκάφη της οικογένειας A320, δεν έχει καμία επίπτωση στον στόλο και στο πτητικό πρόγραμμα της εταιρείας, καθώς τα αεροσκάφη μας δεν περιλαμβάνονται στις συγκεκριμένες σειρές που απαιτούν την αναβάθμιση.

Όλες οι πτήσεις της SKY express πραγματοποιούνται κανονικά και η επιχειρησιακή λειτουργία συνεχίζεται απρόσκοπτα».

Το πρόβλημα στα συστήματα των αεροσκαφών

Χιλιάδες αεροσκάφη της Airbus τέθηκαν προσωρινά εκτός υπηρεσίας, μετά την ανακάλυψη ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει κρίσιμους υπολογιστές ελέγχου πτήσης, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε αεροδρόμια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την Airbus, η ευπάθεια αφορά περίπου 6.000 αεροσκάφη τύπου A320 – σχεδόν το μισό του παγκόσμιου στόλου. Η εταιρεία σημείωσε ότι τα περισσότερα μπορούν να επιστρέψουν στις πτήσεις μετά από «μια γρήγορη ενημέρωση λογισμικού».

Το πρόβλημα αφορά τα εξής μοντέλα:

A318

A319

A320 (το εμπορικότερο μοντέλο της Airbus)

A321

Σε περίπου 5.100 αεροσκάφη, το πρόβλημα λύνεται μέσω απλής ενημέρωσης λογισμικού διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Τα υπόλοιπα 900, παλαιότερες εκδόσεις της οικογένειας A320, χρειάζονται φυσική αντικατάσταση των ενσωματωμένων υπολογιστών και δεν θα επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτες μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας.