Η Airbus ανακαλεί 6.000 αεροπλάνα Α320 για αναβάθμιση λογισμικού μετά από ατύχημα

Η κατασκευάστρια εταιρεία αεροπλάνων Airbus ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι διέταξε την άμεση αλλαγή λογισμικού σε σημαντικό αριθμό αεροσκαφών της δημοφιλούς σειράς A320, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, θα αφορά περίπου 6.000 αεροσκάφη, ή πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου στόλου.

Η Airbus ανέφερε σε δήλωσή της ότι ένα πρόσφατο περιστατικό που αφορούσε ένα αεροπλάνο της οικογένειας A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης. «Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές της λειτουργίας για τους επιβάτες και τους πελάτες», ανέφερε η εταιρεία.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας αναμένεται να εκδώσει μια οδηγία επείγουσας αξιοπλοΐας, ανέφερε η Airbus. Για περίπου τα δύο τρίτα των αεροσκαφών που επηρεάζονται, η ανάκληση θα έχει ως αποτέλεσμα μια σχετικά σύντομη ακινητοποίηση, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες θα επανέλθουν σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Ωστόσο, η κλίμακα της επιχείρησης αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές διαταραχές, καθώς πραγματοποιείται λίγο πριν από το πιο πολυσύχναστο ταξιδιωτικό Σαββατοκύριακο του έτους στις Ηνωμένες Πολιτείες (αυτού των Ευχαριστιών). Επίσης, εκατοντάδες αεροσκάφη ενδέχεται να χρειαστεί να υποστούν αλλαγή υλικού, με αποτέλεσμα να παραμείνουν εκτός λειτουργίας για εβδομάδες.

Αεροσκάφος της Airbus έκανε βουτιά 7,6 χιλιομέτρων

Το περιστατικό που προκάλεσε τη μαζική επισκευή αφορούσε μια πτήση της JetBlue από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϋ στις 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πηγές του κλάδου.

Η πτήση 1230 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα και «αρκετοί επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από πρόβλημα ελέγχου πτήσης και ξαφνική μη προγραμματισμένη πτώση του υψομέτρου». Αυτό που τίθεται κομψά από το Reuters, μεταφράζεται πως το αεροσκάφος έκανε απότομη βουτιά 25.000 ποδιών με αποτέλεσμα περίπου 10 με 15 επιβάτες που δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Airbus, υπάρχουν περίπου 11.300 αεροσκάφη της οικογένειας A320 σε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων 6.440 του βασικού μοντέλου A320.

Τι πήγε στραβά

Το Airbus είναι ένα από τα πλέον αυτοματοποιημένα αεροπλάνα του κόσμου, όπου ο υπερυπολογιστής του ακολουθεί τις εντολές των πιλότων. Σε περίπτωση ελαττωματικών δεδομένων ο υπολογιστής μπορεί να «αντιδράσει» χωρίς ειδοποίηση νομίζοντας πως δρα για να σώσει το αεροπλάνο.

To αεροσκάφος της JetBlue A320 στις 30 Οκτωβρίου, «έπεσε απροσδόκητα χωρίς την παρέμβαση του πιλότου» και εξετράπη προς την Τάμπα για έκτακτη προσγείωση. Ο υπολογιστής Thales ELAC 2 παρουσίασε δυσλειτουργία και αντικαταστάθηκε. Αυτός ερμηνεύει τις εντολές του πιλότου για τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το αεροσκάφος έχει δύο υπολογιστές και αν ο ένας τεθεί εκτός λειτουργίας, αναλαμβάνει ο δεύτερος.

Στην αναλυτική έκθεση του ατυχήματος, θα υπάρξει πλήρης καταγραφή του προβλήματος.