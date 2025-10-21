Μυστήριο καλύπτει ένα περιστατικό στις ΗΠΑ, που σημειώθηκε σε πτήση της United Airlines, όταν αντικείμενο χτύπησε το πιλοτήριο αεροσκάφους Boeing 737 σε ύψος 36.000 ποδιών, τραυματίζοντας τον πιλότο με αποτέλεσμα το πλήρωμα να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους τραυματίστηκε από τα θραύσματα, που πετάχτηκαν όταν το μυστηριώδες αντικείμενο «διέλυσε» το μπροστινό τζάμι του πιλοτηρίου.

Φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν τα χέρια του πιλότου ματωμένα και με μελανιές, με τραύματα που συμφωνούν με κοψίματα από γυαλί.

Το σπασμένο γυαλί κάλυψε επίσης τον πίνακα οργάνων και το πιλοτήριο. Άλλες φωτογραφίες φαίνεται να δείχνουν σημάδια καψίματος στο σημείο της πρόσκρουσης.

United Airlines 737 MAX pilot injured after the windshield cracked at 36,000 while flying from Denver to Los Angeles on Thursday. Reports have suggested the possibility of the aircraft being hit by falling space debris or a small meteorite, though this remains unconfirmed.… pic.twitter.com/8qNg6aA0uE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

Μυστήριο

Η United Airlines δήλωσε ότι το Boeing 737-MAX 8 με 134 επιβάτες και ακόμα έξι άτομα πλήρωμα που ξεκίνησε από το Ντένβερ με προορισμό το Λος Άντζελες τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Γιούτα «για να αντιμετωπιστεί η ζημιά στο πολυεπίπεδο παρμπρίζ του». Ο πιλότος, έλαβε θεραπεία μετά την αναγκαστική προσγείωση.

Στο μεταξύ, το παρμπρίζ το οποίο ράγισε μεταφέρεται στο εργαστήριο της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών ώστε να δοθεί λύση στο μυστήριο.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση, δεδομένου ότι το γυαλί προκάλεσε ζημιά στους επιβαίνοντες στο πιλοτήριο και δεδομένου του ύψους 36.000 ποδιών στο οποίο συνέβη η πρόσκρουση. Αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο μυστήριο», δήλωσε ο αναλυτής αεροπορικών θεμάτων του ABC News, Τζον Νανς.

Τα παρμπρίζ των αεροσκαφών είναι σχεδιασμένα με πολλαπλά στρώματα, ώστε να αντέχουν σε ζημιές που προκαλούνται από πράγματα όπως πρόσκρουση πουλιών, καιρικές συνθήκες ή ακόμη και συντρίμμια, αλλά οι ειδικοί λένε ότι είναι σπάνιο να πρόκειται για πρόσκρουση πουλιών σε τόσο μεγάλο ύψος.

Σχολιαστές στο διαδίκτυο ανέφεραν ότι η πρόσκρουση ίσως προήλθε από διαστημικά συντρίμμια ή ακόμη και από μετέωρο που χτύπησε το αεροσκάφος.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ωστόσο, σε έκθεση του 2023, θεωρεί μόλις μία στο 1 τρισεκατομμύριο την πιθανότητα να προκαλέσουν διαστημικά συντρίμμια σοβαρό τραυματισμό σε επιβάτη εμπορικής αεροπορικής πτήσης.