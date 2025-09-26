newspaper
Qantas: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω καπνού στον χώρο των αποσκευών
Κόσμος 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 05:40

Qantas: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω καπνού στον χώρο των αποσκευών

Πιλότος αεροσκάφους της Qantas Airways εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση όταν διαπίστωσε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών.

Σύνταξη
Spotlight

Αεροσκάφος της Qantas Airways με 156 επιβάτες, που είχε απογειωθεί από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Οκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, λόγω ένδειξης για καπνό στον χώρο των αποσκευών.

Διαπιστώθηκε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους

Ο πιλότος του Μπόινγκ 737 εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση όταν διαπίστωσε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους, χωρίς όμως να υπάρχει καπνός στην καμπίνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας.

Το αεροδρόμιο του Οκλαντ ενημέρωσε ότι όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τέθηκαν αμέσως σε επιφυλακή.

«Μικρές καθυστερήσεις»

Μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους της Qantas Airways, το αεροδρόμιο του Οκλαντ «επιστρέφει στην κανονικότητα, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα.

Πηγή: ΑΠΕ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική

ChatGPT: Η ΑΙ στην υπηρεσία των επενδυτών – Ανθεί η ρομποτική συμβουλευτική

Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου
Διχασμός 26.09.25

Από τη στρατιωτική ισχύ, στο φάσμα της διεθνούς απομόνωσης – Το Ισραήλ στο γεωπολιτικό βέρτιγκο του Νετανιάχου

Εν μέσω διχασμού στο Ισραήλ, έρευνα καταγράφει ανησυχία της κοινής γνώμης για τη διεθνή θέση της χώρας και υπό όρους αποδοχή ενός παλαιστινιακού κράτους, στο πλαίσιο περιφερειακής συμφωνίας-«πακέτο»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ χαιρετίζει: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε
Χαιρετίζει 26.09.25

Τραμπ: «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» για τις κατηγορίες κατά Κόμι αφού πρώτα τις παρήγγειλε

Για «Δικαιοσύνη στην Αμερική!» κάνει λόγο ο Τραμπ, χαιρετίζοντας την απαγγελία κατηγοριών κατά του Κόμι, τις οποίες ο ίδιος ο αμερικανός πρόεδρος είχε απαιτήσει δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης...

Σύνταξη
Περού: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε σφοδρή σύγκρουση μίνι βαν με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα
Περού 26.09.25

Φρικτό τροχαίο με τουλάχιστον 14 νεκρούς

«Συνολικά 14 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και τέσσερις τραυματίστηκαν» όταν ένα μίνι βαν συγκρούστηκε με νταλίκα που μετέφερε μπουλντόζα στην περιφέρεια Μοκέγουα του νότιου Περού.

Σύνταξη
Μετά τις παραγγελίες Τραμπ απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι
Αμερικανική Δικαιοσύνη 26.09.25

Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του Κόμι μετά την παραγγελιά του Τραμπ

Στον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι απαγγέλθηκαν κατηγορίες λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε δημόσια από την υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις κατά αντιπάλων.

Σύνταξη
Drones: Η Γαλλία έτοιμη να συμβάλει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δανίας
Πτήσεις drones 26.09.25

Η Γαλλία έτοιμη να συμβάλει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δανίας

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τη Μέτε Φρεντέρικσεν και τη διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει υποστήριξη στη Δανία σε ό,τι αφορά τις μυστηριώδεις πτήσεις drones.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Καλούνται εσπευσμένα στη Βιρτζίνια ανώτατοι αμερικανοί στρατιωτικοί από όλον τον κόσμο
Πεντάγωνο 26.09.25

Καλούν εσπευσμένα στις ΗΠΑ ανώτατους στρατιωτικούς από όλον τον κόσμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την εσπευσμένη και εξαιρετικά ασυνήθιστη συνάντηση ανώτερων αμερικανών αξιωματικών από όλον τον κόσμο στη Βιρτζίνια.

Σύνταξη
Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων
Azure 25.09.25

Η Microsoft μπλοκάρει τον ισραηλινό στρατό από υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων

Η Microsoft απέκλεισε τη Μονάδα 8200 των IDF από τις υπηρεσίες cloud της, μετά από αναφορές ότι χρησιμοποιούσε την πλατφόρμα για μαζική παρακολούθηση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Αζόρες καθώς πλησιάζει απειλητικά ο κυκλώνας Γκαμπριέλ
Πορτογαλία 25.09.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Αζόρες καθώς πλησιάζει απειλητικά ο κυκλώνας Γκαμπριέλ

Ο Γκαμπριέλ αναμένεται να χτυπήσει επτά από τα εννέα νησιά του αρχιπελάγους κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης, προκαλώντας κύματα που θα φτάνουν τα 18 μέτρα

Σύνταξη
Σομάγιε Ρασίντι: Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο – Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»
Σομάγιε Ρασίντι 25.09.25

Πολιτική κρατούμενη του Ιράν πέθανε μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο - Κατηγορίες για «κρατική δολοφονία»

Η Ρασίντι, συνελήφθη τον Απρίλιο με την κατηγορία ότι έγραψε αντι-κυβερνητικά συνθήματα σε γκράφιτι στην περιοχή Τζαβαδίε της Τεχεράνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων
Δημόσια Εκπαίδευση 26.09.25

600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων

Γιατί φέτος κηρύχθηκαν άγονα τόσα πολλά σχολικά δρομολόγια στα υπερτοπικά σχολεία; Μιλούν στο in εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημοσκόπηση: Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου – Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα
Δημοσκόπηση 26.09.25

Η ακρίβεια μόνιμος «πονοκέφαλος» για το Μαξίμου - Δεν επαρκεί το διαθέσιμο εισόδημα για τις ανάγκες του μήνα

Με την ακρίβεια να παραμένει σταθερά το κορυφαίο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες ο νέος «πονοκέφαλος» του Μαξίμου έχει να κάνει με τη διαφθορά που επί κυβερνήσεων της Νέα Δημοκρατίας, λένε τα δημοσκοπικά ευρήματα, έχει αυξηθεί. Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Άδειο το πορτοφόλι πριν το τέλος του μήνα.

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί – Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»
Η βασική προϋπόθεση 26.09.25

Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί - Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»

Πώς σχεδιάζονται από την ΕΛ.ΑΣ. οι ειδικές προσλήψεις για τον έλεγχο της παραβατικότητας σε καταυλισμούς των δυτικών προαστίων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας - Ποιο προσόν είναι απαραίτητο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16, F-35 και απεξάρτηση από Ρωσία
Παζάρια 26.09.25

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16, F-35 και απεξάρτηση από Ρωσία

«Ηταν επική με μία μόνο λέξη», η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος προεξόφλησε την προμήθεια της Αγκυρας με τα F-35.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…
Media 26.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…

Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο • Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ

Σύνταξη
Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League

Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν, Γκενκ και Πόρτο πήραν νίκες που μπορεί να αποδειχθούν «κλειδιά» στη συνέχεια του Europa League. Αποτελέσματα - βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Σύνταξη
