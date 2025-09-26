Qantas: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω καπνού στον χώρο των αποσκευών
Πιλότος αεροσκάφους της Qantas Airways εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση όταν διαπίστωσε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών.
Αεροσκάφος της Qantas Airways με 156 επιβάτες, που είχε απογειωθεί από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Οκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, λόγω ένδειξης για καπνό στον χώρο των αποσκευών.
Διαπιστώθηκε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους
Ο πιλότος του Μπόινγκ 737 εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση όταν διαπίστωσε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους, χωρίς όμως να υπάρχει καπνός στην καμπίνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας.
Το αεροδρόμιο του Οκλαντ ενημέρωσε ότι όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τέθηκαν αμέσως σε επιφυλακή.
«Μικρές καθυστερήσεις»
Μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους της Qantas Airways, το αεροδρόμιο του Οκλαντ «επιστρέφει στην κανονικότητα, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα.
Πηγή: ΑΠΕ
