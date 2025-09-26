Αεροσκάφος της Qantas Airways με 156 επιβάτες, που είχε απογειωθεί από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Οκλαντ στη Νέα Ζηλανδία, λόγω ένδειξης για καπνό στον χώρο των αποσκευών.

Διαπιστώθηκε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους

A Qantas plane that left Sydney for NZ made an emergency landing in Auckland after the pilot declared a mayday over the Tasman. pic.twitter.com/xq7HoVcMrt — The Advertiser (@theTiser) September 26, 2025

Ο πιλότος του Μπόινγκ 737 εξέπεμψε σήμα κινδύνου και ζήτησε άδεια για αναγκαστική προσγείωση όταν διαπίστωσε επείγουσα ένδειξη που υποδήλωνε φωτιά στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους, χωρίς όμως να υπάρχει καπνός στην καμπίνα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας.

#BREAKING (UPDATE): A Qantas flight to Auckland declared an emergency over the Tasman Sea after reports of fire onboard A source says there are reports of a fire in the cargo hold of the Qantas Boeing 737 with 162 people on boardhttps://t.co/lowfh4mfeW#BreakingNews pic.twitter.com/xBUsCFG6xO — Video Forensics (@Video_Forensics) September 26, 2025

Το αεροδρόμιο του Οκλαντ ενημέρωσε ότι όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τέθηκαν αμέσως σε επιφυλακή.

«Μικρές καθυστερήσεις»

Μετά την ασφαλή προσγείωση του αεροσκάφους της Qantas Airways, το αεροδρόμιο του Οκλαντ «επιστρέφει στην κανονικότητα, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις σε αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων», δήλωσε εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα.

Πηγή: ΑΠΕ