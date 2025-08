Σε αναγκαστική προσγείωση υποχρεώθηκε χθες αεροπλάνο Airbus της Iberia όταν συγκρούστηκε με πουλί λίγο μετά την απογείωση του από το αεροδρόμιο της Μαδρίτης.

Το Airbus που εκτελούσε την πτήση IB579 με προορισμό το Παρίσι αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης μετά το συμβάν το απόγευμα της Κυριακής.

Όπως φαίνεται στα βίντεο και τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, το αεροπλάνο με προορισμό το Παρίσι, υπέστη σημαντικές ζημιές στη «μύτη» του καθώς και σε έναν από τους κινητήρες του.

Iberia Airbus A321, just two month old aircraft sustained damage to its right engine from a bird strike while operating flight Madrid, Spain to Paris, France.

Photo: Respective Owner pic.twitter.com/P8A3a92eB2

— AviatorsMaldives (@AviatorsMaldive) August 4, 2025