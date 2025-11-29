newspaper
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
29.11.2025 | 08:40
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
29.11.2025 | 08:14
Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας - Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
Ανακοίνωση της Airbus για πρόβλημα σε 6.000 αεροπλάνα – «Η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα»
Κόσμος 29 Νοεμβρίου 2025 | 09:10

Ανακοίνωση της Airbus για πρόβλημα σε 6.000 αεροπλάνα – «Η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα»

Με ανακοίνωσή της η Airbus δίνει πληροφορίες για τα αίτια πίσω από το ατύχημα αεροσκάφους

Σύνταξη
Ανακοίνωση εξέδωσε η Airbus για πρόβλημα που έχει προκύψει σε 6.000 αεροσκάφη Α320, μετά από πρόσφατη βλάβη που παρουσίασε αεροπλάνο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να συμβάλει στην αλλοίωση δεδομένων, τα οποία παίζουν κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η ανάλυση ενός πρόσφατου συμβάντος που αφορούσε ένα αεροσκάφος της οικογένειας A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.

Κατά συνέπεια, η Airbus εντόπισε σημαντικό αριθμό αεροσκαφών της οικογένειας A320 που βρίσκονται επί του παρόντος σε λειτουργία και ενδέχεται να επηρεαστούν.

Η Airbus συνεργάστηκε προληπτικά με τις αεροπορικές αρχές για να ζητήσει την άμεση λήψη προληπτικών μέτρων από τους αερομεταφορείς μέσω μιας ειδοποίησης προς τους αερομεταφορείς (AOT), προκειμένου να εφαρμοστεί η διαθέσιμη προστασία λογισμικού και/ή υλικού και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πτήσης του στόλου. Αυτή η AOT θα αντικατοπτρίζεται σε μια οδηγία αεροναυτιλίας έκτακτης ανάγκης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές των πτήσεων για τους επιβάτες και τους πελάτες. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκαλείται και θα συνεργαστούμε στενά με τους αερομεταφορείς, διατηρώντας την ασφάλεια ως την πρώτη και υπέρτατη προτεραιότητά μας».

Ποιες εταιρείες έχουν δηλώσει ότι επηρεάζονται

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι περίπου 340 από τα αεροσκάφη της χρειάζονται ενημέρωση λογισμικού και ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται σταδιακά μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η Delta εκτίμησε ότι λιγότερα από 50 A321neo θα επηρεαστούν, ενώ η United ανέφερε ότι έξι αεροσκάφη του στόλου της χρειάζονται παρέμβαση, γεγονός που θα προκαλέσει «μικρές αναταράξεις» στο πρόγραμμα.

Η JetBlue, της οποίας ο στόλος αποτελείται κυρίως από A320 και A321, έχει ήδη ξεκινήσει τις ενημερώσεις, επισημαίνοντας ότι θα ενημερώνει τους επιβάτες για τυχόν αλλαγές στις πτήσεις.

Η Air India αναφέρει ότι η οδηγία από την Airbus θα μπορούσε να οδηγήσει σε «μεγαλύτερη διάρκεια και καθυστερήσεις στις προγραμματισμένες δραστηριότητές μας».

Η Wizz Air προειδοποίησε τους επιβάτες που πετούν αυτό το Σαββατοκύριακο ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα ως αποτέλεσμα της ενημέρωσης.

Η British Airways δήλωσε ότι μόνο τρία από τα αεροσκάφη της επηρεάστηκαν και δεν αναμένεται να διαταραχθούν οι δραστηριότητές της.

Η All Nippon Airways (ANA) στην Ιαπωνία ακύρωσε 65 πτήσεις το Σάββατο λόγω της υποχρεωτικής καθηλώσεως αεροσκαφών.

Η Air New Zealand ανακοίνωσε ότι θα επιχειρεί δρομολόγια με A320 «όπου είναι δυνατόν» πριν ξεκινήσει την ενημέρωση λογισμικού, διαβεβαιώνοντας ότι ο στόλος παραμένει ασφαλής και ότι οι παρεμβάσεις είναι προληπτικές.

Η EasyJet ανακοίνωσε ότι έχει «ήδη ολοκληρώσει» την ενημέρωση λογισμικού σε σημαντικό μέρος του στόλου της και ότι αναμένεται να λειτουργεί κανονικά, με τους επιβάτες να καλούνται να παρακολουθούν τις ανανεώσεις πληροφοριών στα δρομολόγια.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ εξέδωσε επίσης μια έκτακτη οδηγία την Παρασκευή, διατάζοντας τους φορείς εκμετάλλευσης του επηρεαζόμενου μοντέλου να επιλύσουν το σφάλμα.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), οι αερομεταφορείς οφείλουν να προχωρήσουν στην ενημέρωση του λογισμικού πριν τα αεροσκάφη συνεχίσουν κανονικά τις πτήσεις τους.

Το περιστατικό που οδήγησε σε έλεγχο του συστήματος

Το περιστατικό που προκάλεσε τη μαζική επισκευή αφορούσε μια πτήση της JetBlue από το Κανκούν του Μεξικού προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϋ στις 30 Οκτωβρίου, όπως έγινε γνωστό.

Η πτήση 1230 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα και «αρκετοί επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από πρόβλημα ελέγχου πτήσης και ξαφνική μη προγραμματισμένη πτώση του υψομέτρου».

Αυτό που αναφέρεται διακριτικά από το Reuters, μεταφράζεται πως το αεροσκάφος έκανε απότομη βουτιά 25.000 ποδιών με αποτέλεσμα περίπου 10 με 15 επιβάτες που δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας να τραυματιστούν.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί
Κόσμος 29.11.25

Φονικές πλημμύρες στη Νοτιοανατολική Ασία: Τουλάχιστον 350 νεκροί

Στις τρεις χώρες, οι ίδιες εικόνες πλημμυρισμένων πόλεων, πληθυσμών παγιδευμένων από τα νερά και κατολισθήσεων που προκαλούνται από τις κατακλυσμιαίες βροχές οι οποίες συνεχίζονται εδώ και ημέρες

Σύνταξη
Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή
Κόσμος 29.11.25

Θανατική ποινή σε ένα άδικο σύστημα: Ιστορίες πέντε γυναικών που αναμένουν τον θάνατο στη φυλακή

Σε όλο τον κόσμο, εκατοντάδες γυναίκες περιμένουν την εκτέλεσή τους σε συνθήκες βαθιάς αδικίας, αποκαλύπτοντας τις πιο σκοτεινές πτυχές των σύγχρονων ποινικών συστημάτων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκληρή πραγματικότητα για Ευρωπαίους – Για να επανεξοπλιστούν πρέπει να ρωτήσουν το… Πεκίνο
Εξάρτηση 29.11.25

Σκληρή πραγματικότητα για Ευρωπαίους - Για να επανεξοπλιστούν πρέπει να ρωτήσουν το… Πεκίνο

Για τους Ευρωπαίους ένας καλά εξοπλισμένος ουκρανικός στρατός -φυσικά από τους ίδιους- είναι η πιο σημαντική εγγύηση, για την Ουκρανία. Ωστόσο, όλα κρίνονται από το αν η Ευρώπη μπορεί να φτιάχνει όπλα, ώστε να εξοπλίζει το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών
Art of the deal 29.11.25

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία δείχνουν τι γίνεται όταν οι επιχειρηματίες κάνουν τη δουλειά διπλωματών

Η παρούσα στάση στις διαπραγματεύσεις ενισχύει την εικόνα ότι οι ΗΠΑ και η Ρωσία είναι οι «βασικοί παίκτες», ενώ η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της περνούν σε δεύτερο ρόλο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική
Νεοαποικιοκρατία; 29.11.25

Μεταναστευτικό, εμπόριο, κρίσιμα ορυκτά και στο βάθος Κίνα – Γιατί η Ευρώπη ξαναγάπησε την Αφρική

Υπό το στίγμα της αποικιοκρατίας και στο φόντο του μεταναστευτικού, η ΕΕ επαναπροσεγγίζει την πλούσια σε πόρους Αφρική, ως νέο πεδίο γεωπολιτικού ανταγωνισμού με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 7 τραυματίες από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο
Drones - πύραυλοι 29.11.25

Νέα θανάσιμη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, από τις νέες μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο.

Σύνταξη
Βραζιλία: Εφεση κατά της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών κατέθεσαν οι δικηγόροι του Μπολσονάρο
Κάθειρξη 27 ετών 29.11.25

Εφεση από τον Μπολσονάρο κατά της καταδίκης του

Οι δικηγόροι του Μπολσονάρο ζητούν την «ακύρωση της ποινικής διαδικασίας» και την «αθώωσή του», με την έφεση που κατέθεσαν εναντίον της καταδίκης του σε κάθειρξη 27 ετών.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» άλλαξε την δήλωσή του από «αθώος» σε «ένοχος» σύμφωνα με έγγραφα
Τσαπίτος 29.11.25

ΗΠΑ: Ο γιος του «Ελ Τσάπο» άλλαξε την δήλωσή του από «αθώος» σε «ένοχος» σύμφωνα με έγγραφα

Ο Χοακίν Γκουσμάν Λόπεζ, που παραδόθηκε τον Ιούλιο του 2024 και γιος του Ελ Τσάπο», συμμετείχε στην παράδοση στις ΗΠΑ του συνιδρυτή του καρτέλ της Σιναλόα, Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Μαδούρο, γράφουν οι New York Times
New York Times 29.11.25

«Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Μαδούρο»

Οι New York Times γράφουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τον Νικολάς Μαδούρο, σε μια περίοδο που η ένταση κλιμακώνεται ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Σύνταξη
Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση
«Πολιτικός σεισμός» 29.11.25

Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση

Χωρίς τον παραιτηθέντα επικεφαλής διαπραγματευτή για τον πόλεμο στην Ουκρανία Αντρίι Γέρμακ, το Κίεβο θα μεταβεί στις ΗΠΑ για συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ. Τι λέει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»
Κόλαφος 28.11.25

ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»

Κόλαφος για το Ισραήλ η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων. Και περιγράφει με ζοφερό τρόπο όσα υφίστανται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές.

Σύνταξη
