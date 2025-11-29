Ποιες διεθνείς αεροπορικές εταιρείες επηρεάζονται από τη μεγάλη ανάκληση των Airbus A320

Παγκόσμια αναστάτωση επικρατεί στις αερομεταφορές καθώς η ευρωπαϊκή Airbus διέταξε την άμεση επισκευή 6.000 από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα αεροσκάφη A320, σε μια εκτεταμένη ανάκληση που επηρεάζει περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου στόλου, και μάλιστα η ενέργεια αυτή συμπίπτει χρονικά με το πιο πολυσύχναστο ταξιδιωτικά Σαββατοκύριακο του έτους στις ΗΠΑ, ενώ ήδη προκαλεί διαταραχές στις πτήσεις σε όλο τον κόσμο.

Η επισκευή του προβλήματος που εντοπίστηκε περιλαμβάνει κυρίως την επαναφορά σε παλαιότερο λογισμικό, αλλά πρέπει να γίνει πριν τα αεροσκάφη μπορέσουν να πετάξουν ξανά, σύμφωνα με ένα δελτίο προς τις αεροπορικές εταιρείες που είδε το Reuters. Αρκετές αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι οι επισκευές ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων.

Ποιες αεροπορικές επηρεάζονται από την απόφαση της Airbus

Ακολουθούν οι σημαντικότερες διαταραχές που έχουν επισημανθεί από τις αεροπορικές εταιρείες στις 07:33 GMT, σε αλφαβητική σειρά:

Aer Lingus: Ο ιρλανδικός αερομεταφορέας ανέφερε ότι επηρεάστηκε περιορισμένος αριθμός αεροσκαφών.

Air France: Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι ακυρώνει 35 πτήσεις.

Air India: Η Air India, η οποία διαθέτει 113 αεροσκάφη που έχουν επηρεαστεί, ολοκλήρωσε την επιδιόρθωση λογισμικού σε 42 αεροσκάφη. Αναμένονται κάποιες καθυστερήσεις πτήσεων, αλλά όχι ακυρώσεις.

Air India Express: Είκοσι πέντε αεροσκάφη χρειάζονται επιδιορθώσεις λογισμικού, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας.

Air New Zealand: Η αεροπορική εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας αναμένει ορισμένες ακυρώσεις στις υπηρεσίες της.

American Airlines: Ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας A320 στον κόσμο ανακοίνωσε ότι αναμένει κάποιες λειτουργικές καθυστερήσεις, αλλά μείωσε τον αριθμό των αεροσκαφών που χρειάζονται την επιδιόρθωση λογισμικού σε 209 από 340 που είχε προβλέψει νωρίτερα.

ANA Holdings: Ο ιαπωνικός αερομεταφορέας ακύρωσε 65 πτήσεις το Σάββατο.

Avianca: Ο κολομβιανός αερομεταφορέας ανακοίνωσε ότι η ανάκληση επηρέασε περισσότερο από το 70% του στόλου του, προκαλώντας αναπόφευκτα «σημαντικές» λειτουργικές διαταραχές τις επόμενες 10 ημέρες. Η Avianca έχει κλείσει τις πωλήσεις εισιτηρίων για ημερομηνίες ταξιδιών έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Delta Airlines: Ο αμερικανικός αερομεταφορέας αναμένει ότι τυχόν λειτουργικές επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες.

Flynas: Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Σαουδικής Αραβίας αναμένει κάποιες καθυστερήσεις στις πτήσεις.

IndiGo: Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας ολοκλήρωσε την επιδιόρθωση λογισμικού σε 143 από τα 200 αεροσκάφη, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας. Η IndiGo προειδοποίησε για ορισμένες καθυστερήσεις.

Korean Air: Η νοτιοκορεατική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι εργασίες σε 10 επηρεαζόμενα αεροσκάφη θα ολοκληρωθούν μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Latam Airlines: Ο αερομεταφορέας δήλωσε ότι ένας περιορισμένος αριθμός αεροσκαφών χρειαζόταν διορθώσεις λογισμικού.

Lufthansa: Η γερμανική αεροπορική εταιρεία αναμένει έναν μικρό αριθμό ακυρώσεων ή καθυστερήσεων πτήσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Turkish Airlines: Η τουρκική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι οκτώ αεροσκάφη A320 θα επιστρέψουν σε λειτουργία αφού ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες.

United Airlines: Η αεροπορική εταιρεία αναμένει μικρές διαταραχές σε μερικές πτήσεις, αφού όπως ανακοίνωσε έξι αεροσκάφη επηρεάστηκαν από την ανάκληση.

Viva: Η μεξικανική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο στόλος της θα επηρεαστεί από την ενημέρωση λογισμικού, αλλά δεν έχει ακόμη καθοριστεί χρονικό πλαίσιο για το πότε τα αεροσκάφη θα είναι έτοιμα να πετάξουν ξανά.

Wizz Air: Η ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ανακοίνωσε ότι η ενημέρωση λογισμικού εφαρμόστηκε εν μία νυκτί σε όλα τα επηρεαζόμενα A320 και δεν αναμένονται περαιτέρω προβλήματα.

