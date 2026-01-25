Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο

Με το 2026 να ξεκινάει σε ένα σκηνικό πολλαπλών κρίσεων, η Airbus βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα παγκόσμιο περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα και απρόβλεπτο τρόπο. Ο διευθύνων σύμβουλος του ευρωπαϊκού κολοσσού, Γκιγιόμ Φορί, απηύθυνε σαφές μήνυμα προς τους εργαζομένους: η εταιρεία οφείλει να είναι έτοιμη να προσαρμοστεί σε νέους γεωπολιτικούς κινδύνους, έχοντας ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα από τις εμπορικές εντάσεις των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, σε εσωτερική επιστολή του ο επικεφαλής της Airbus κάνει λόγο για «άνευ προηγουμένου αριθμό κρίσεων» και τονίζει ότι η εταιρεία πρέπει να κινηθεί με πνεύμα ενότητας, αλλά και αυξημένης αυτάρκειας, σε έναν κόσμο όπου οι βεβαιότητες του παρελθόντος δεν ισχύουν πλέον.

Εμπόριο υπό πίεση και «παράπλευρες απώλειες» για την Airbus

Σύμφωνα με τον Φορί, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις – με αιχμή τον αμερικανικό προστατευτισμό και την αντιπαράθεση ΗΠΑ–Κίνας – έχουν προκαλέσει «σημαντικές παράπλευρες απώλειες», τόσο σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και σε οικονομικό κόστος. Η Airbus, με παραγωγικές δραστηριότητες και στις δύο πλευρές του πλανήτη, βρέθηκε εκτεθειμένη σε δασμούς, περιορισμούς εξαγωγών και καθυστερήσεις κρίσιμων εξαρτημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα αμερικανικά μέτρα που επηρέασαν τη ροή κινητήρων και εξαρτημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα όχι μόνο για τα κινεζικά προγράμματα αεροσκαφών, αλλά και για αεροπλάνα της Airbus που συναρμολογούνται στην Κίνα. Παρότι ο κλάδος της αεροναυπηγικής απέφυγε τα χειρότερα μέσω εξαιρέσεων από ορισμένους δασμούς, οι επιπτώσεις ήταν αισθητές.

Ανθεκτικότητα και θετικές επιδόσεις παρά τις δυσκολίες

Παρά το ταραχώδες περιβάλλον, ο CEO της Airbus εμφανίζεται καθησυχαστικός ως προς τη συνολική εικόνα του ομίλου. Όπως σημειώνει, το 2025 έκλεισε με «καλά αποτελέσματα», χάρη στην προσπάθεια των περίπου 160.000 εργαζομένων της εταιρείας παγκοσμίως, αν και οι επίσημοι αριθμοί θα παρουσιαστούν στα μέσα Φεβρουαρίου.

Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζεται η πορεία του τομέα Άμυνας και Διαστήματος, ο οποίος – μετά από βαθιά αναδιάρθρωση – έχει πλέον ισχυρότερες βάσεις. Σταθερή και αξιόπιστη παραμένει και η επίδοση της Airbus Helicopters, που συνεχίζει να αποδίδει με συνέπεια.

Μαθήματα από ανακλήσεις και προβλήματα στην παραγωγή

Ο Φορί δεν αποφεύγει την αυτοκριτική. Επισημαίνει ότι η Airbus οφείλει να αντλήσει διδάγματα από τη μεγαλύτερη ανάκληση στην ιστορία της, που συνδέθηκε με αναβάθμιση λογισμικού, αλλά και από τις πρόσφατες καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω προβλημάτων σε τμήματα της ατράκτου. Όπως τονίζει, απαιτείται μεγαλύτερη αυστηρότητα στη διαχείριση συστημάτων και προϊόντων.

Παρά τη βελτίωση των εφοδιαστικών αλυσίδων μετά την πανδημία, οι κινητήρες εξακολουθούν να αποτελούν τον «αδύναμο κρίκο», με τις καθυστερήσεις από μεγάλους προμηθευτές να επηρεάζουν άμεσα τα προγράμματα της εταιρείας.

Το βλέμμα στο μέλλον και η μάχη της επόμενης γενιάς

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της Airbus ξεκαθαρίζει ότι η προτεραιότητα για το υπόλοιπο της δεκαετίας είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας και η δημιουργία ισχυρών οικονομικών αποθεμάτων. Ο λόγος είναι απλός: η επόμενη μεγάλη αναμέτρηση με την Boeing θα δοθεί στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς αεροσκαφών στενής ατράκτου.

Η διάδοχη γενιά του A320 αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της προς το τέλος της δεκαετίας του 2030, σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία, η βιωσιμότητα και η γεωπολιτική θα καθορίζουν όσο ποτέ άλλοτε το μέλλον της παγκόσμιας αεροπορίας.