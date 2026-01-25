newspaper
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25 Ιανουαρίου 2026, 17:56

Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
Με το 2026 να ξεκινάει σε ένα σκηνικό πολλαπλών κρίσεων, η Airbus βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα παγκόσμιο περιβάλλον που αλλάζει με ταχύτητα και απρόβλεπτο τρόπο. Ο διευθύνων σύμβουλος του ευρωπαϊκού κολοσσού, Γκιγιόμ Φορί, απηύθυνε σαφές μήνυμα προς τους εργαζομένους: η εταιρεία οφείλει να είναι έτοιμη να προσαρμοστεί σε νέους γεωπολιτικούς κινδύνους, έχοντας ήδη πληρώσει βαρύ τίμημα από τις εμπορικές εντάσεις των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, σε εσωτερική επιστολή του ο επικεφαλής της Airbus κάνει λόγο για «άνευ προηγουμένου αριθμό κρίσεων» και τονίζει ότι η εταιρεία πρέπει να κινηθεί με πνεύμα ενότητας, αλλά και αυξημένης αυτάρκειας, σε έναν κόσμο όπου οι βεβαιότητες του παρελθόντος δεν ισχύουν πλέον.

Εμπόριο υπό πίεση και «παράπλευρες απώλειες» για την Airbus

Σύμφωνα με τον Φορί, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις – με αιχμή τον αμερικανικό προστατευτισμό και την αντιπαράθεση ΗΠΑ–Κίνας – έχουν προκαλέσει «σημαντικές παράπλευρες απώλειες», τόσο σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και σε οικονομικό κόστος. Η Airbus, με παραγωγικές δραστηριότητες και στις δύο πλευρές του πλανήτη, βρέθηκε εκτεθειμένη σε δασμούς, περιορισμούς εξαγωγών και καθυστερήσεις κρίσιμων εξαρτημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα αμερικανικά μέτρα που επηρέασαν τη ροή κινητήρων και εξαρτημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα όχι μόνο για τα κινεζικά προγράμματα αεροσκαφών, αλλά και για αεροπλάνα της Airbus που συναρμολογούνται στην Κίνα. Παρότι ο κλάδος της αεροναυπηγικής απέφυγε τα χειρότερα μέσω εξαιρέσεων από ορισμένους δασμούς, οι επιπτώσεις ήταν αισθητές.

Ανθεκτικότητα και θετικές επιδόσεις παρά τις δυσκολίες

Παρά το ταραχώδες περιβάλλον, ο CEO της Airbus εμφανίζεται καθησυχαστικός ως προς τη συνολική εικόνα του ομίλου. Όπως σημειώνει, το 2025 έκλεισε με «καλά αποτελέσματα», χάρη στην προσπάθεια των περίπου 160.000 εργαζομένων της εταιρείας παγκοσμίως, αν και οι επίσημοι αριθμοί θα παρουσιαστούν στα μέσα Φεβρουαρίου.

Ιδιαίτερα θετική χαρακτηρίζεται η πορεία του τομέα Άμυνας και Διαστήματος, ο οποίος – μετά από βαθιά αναδιάρθρωση – έχει πλέον ισχυρότερες βάσεις. Σταθερή και αξιόπιστη παραμένει και η επίδοση της Airbus Helicopters, που συνεχίζει να αποδίδει με συνέπεια.

Μαθήματα από ανακλήσεις και προβλήματα στην παραγωγή

Ο Φορί δεν αποφεύγει την αυτοκριτική. Επισημαίνει ότι η Airbus οφείλει να αντλήσει διδάγματα από τη μεγαλύτερη ανάκληση στην ιστορία της, που συνδέθηκε με αναβάθμιση λογισμικού, αλλά και από τις πρόσφατες καθυστερήσεις στις παραδόσεις λόγω προβλημάτων σε τμήματα της ατράκτου. Όπως τονίζει, απαιτείται μεγαλύτερη αυστηρότητα στη διαχείριση συστημάτων και προϊόντων.

Παρά τη βελτίωση των εφοδιαστικών αλυσίδων μετά την πανδημία, οι κινητήρες εξακολουθούν να αποτελούν τον «αδύναμο κρίκο», με τις καθυστερήσεις από μεγάλους προμηθευτές να επηρεάζουν άμεσα τα προγράμματα της εταιρείας.

Το βλέμμα στο μέλλον και η μάχη της επόμενης γενιάς

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της Airbus ξεκαθαρίζει ότι η προτεραιότητα για το υπόλοιπο της δεκαετίας είναι η ενίσχυση της κερδοφορίας και η δημιουργία ισχυρών οικονομικών αποθεμάτων. Ο λόγος είναι απλός: η επόμενη μεγάλη αναμέτρηση με την Boeing θα δοθεί στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς αεροσκαφών στενής ατράκτου.

Η διάδοχη γενιά του A320 αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της προς το τέλος της δεκαετίας του 2030, σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία, η βιωσιμότητα και η γεωπολιτική θα καθορίζουν όσο ποτέ άλλοτε το μέλλον της παγκόσμιας αεροπορίας.

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ
Σχεδιασμός ΕΕ 25.01.26

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ

Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία δίνουν επείγουσα σημασία στις προσπάθειες της περιοχής να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εργασία πέρα από τα σύνορα της ΕΕ: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Εργασία πέρα από τα σύνορα: Οι Ευρωπαίοι με τη μεγαλύτερη διεθνή εμπειρία

Στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, το 17 % των ατόμων από την ΕΕ που αναζητούν εργασία έχουν διεθνή εργασιακή εμπειρία, η οποία τους έχει δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη ζωή μακριά από την πατρίδα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό
Διεθνής Οικονομία 22.01.26

Οι καλύτερες και χειρότερες χώρες στην Ευρώπη για εταιρείες που θέλουν να προσλάβουν προσωπικό

Η Δανία, η Ελβετία και η Ιρλανδία πρωτοστατούν ως μερικές από τις πιο ελκυστικές χώρες για πρόσληψη προσωπικού στην Ευρώπη, χάρη στα ισχυρά οικοσυστήματα δεξιοτήτων, την υψηλή παραγωγικότητα και τους αξιόπιστους θεσμούς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Eurostat: Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται ενώ σπουδάζει – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 22.01.26

Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ στις ηλικίες 15-29 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, δεδομένου ότι στη χώρα μας η εργασία μαθητών και φοιτητών αποτελεί εξαίρεση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 25.01.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για τον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: ΟΦΗ – Παναιτωλικός

LIVE: ΟΦΗ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Παναιτωλικός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
Βρετανία 25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101
508 μέτρα 25.01.26

«Skyscraper Live»: Ο θρύλος του free solo Άλεξ Χόνολντ σκαρφάλωσε και τον ουρανοξύστη Taipei 101

Ο Άλεξ Χόνολντ ανέβηκε τον ουρανοξύστη Taipei 101, φτάνοντας στην κορυφή των 508 μέτρων μπροστά σε πλήθος θεατών, σε μια ανάβαση που μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix. Ο Αμερικανός θρύλος της αναρρίχησης ακολούθησε την γνωστή για αυτόν «συνταγή»: το free solo.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους
Ελλάδα 25.01.26

Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους

Οι δύο άνδρας Ρομά στη Λαμία άρπαξαν τις σακούλες με τα ψώνια και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν - Μπήκαν στο αυτοκίνητο και παραλίγο να συγκρουστούν με διερχόμενο ΙΧ

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1: Στα πλέι-οφ με ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»! (vids)
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1: Στα πλέι-οφ με ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»! (vids)

Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Ολυμπιακός Β' πέτυχε μια επική ανατροπή επί του Αιγάλεω, νίκησε 2-1 και κατέλαβε την 4η θέση της βαθμολογίας στον νότιο όμιλο της Super League 2, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα πλέι-οφ.

Σύνταξη
Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»
Ελλάδα 25.01.26

Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»

« Είχε σκοπό να κάνει αυτό που είχε κάνει και στο παρελθόν» λένε συγγενείς του 46χρονου που σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του στη Γλυφάδα - Τον Μάρτιο του 2014 είχε κατακρεουργήσει τη μητέρα του

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο

LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Οβιέδο για την 21η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Κακοκαιρία Fern 25.01.26

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Τεράστια είναι τα προβλήματα από την κακοκαιρία Fern που πλήττει τις ΗΠΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί είναι χωρίς ρεύμα, ενώ χιόνι, χιονόνερο και παγωνιά σαρώνουν τη χώρα. Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι
Τηλεφωνικές υποκλοπές 25.01.26

«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» - Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πρόσφατα ότι η σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι μετατράπηκε σε «εφιάλτη» λόγω της εισβολής των βρετανικών ταμπλόιντ -το ζευγάρι είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
AI 25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στην πράξη, το 13ωρο θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό για όσους τους ζητηθεί, καθώς η άρνηση πρέπει να αιτιολογηθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Σύνταξη
Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων
Μια νέα "παλιά" Γαλλία 25.01.26

Ο μύθος της ισότητας: πώς η Γαλλία επιστρέφει σε μια κοινωνία κληρονόμων

Η συσσώρευση πλούτου, η κυριαρχία της κληρονομιάς και η κατάρρευση της κοινωνικής κινητικότητας θυμίζουν τη Γαλλία του 19ου αιώνα και δοκιμάζουν το ίδιο το νόημα της égalité

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Αποχώρησαν από το μπλόκο του Προμαχώνα και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
Agro-in 25.01.26

Αποχώρησαν οι αγρότες από τον Προμαχώνα - «Ο αγώνας συνεχίζεται» λένε και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη

Στις αρχές Φεβρουαρίου οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν νέα πανελλαδική σύσκεψη - Θα αποφασίσουν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και πιθανή κάθοδο στην Αθήνα

Σύνταξη
Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων
Πολιτική 25.01.26

Μεσσίες ή Τιμωροί; Τα φαινόμενα τύπου Καρυστιανού και η απαξίωση των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων

Η περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού είναι το νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια μερίδας της κοινωνίας να ακολουθήσει πιστά έναν νέο ηγέτη ή εν προκειμένω μια νέα ηγέτιδα. Για το φαινόμενο μιλούν στο in ένας πολιτικός επιστήμονας και ένας ειδικός στην πολιτική επικοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Τσέλσι για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Αθλητισμός & Σπορ 25.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Λεβαδειακός
Αθλητισμός & Σπορ 25.01.26

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός

LIVE: Άρης – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Άρης – Λεβαδειακός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026
Akira Toriyama 25.01.26

Έπρεπε και μπόρεσε – Το νέο τηλεοπτικό Dragon Ball Super: Beerus έρχεται το φθινόπωρο του 2026

Το Dragon Ball Super: Beerus ανακοινώθηκε επίσημα ως νέο τηλεοπτικό anime και θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 2026, ως αναβαθμισμένη εκδοχή της σειράς, με πλήρη αναδόμηση εικόνας και αφήγησης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ
Κόσμος 25.01.26

Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μινεσότα μετά το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από πράκτορες της ICE, με θύμα τον 37χρονο νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι
Stoiximan GBL 25.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι

LIVE: Παναθηναϊκός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live στις 15:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μαρούσι για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
