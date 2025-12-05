Μείωση των παραδόσεων Airbus τον Νοέμβριο μετά από τεχνικό πρόβλημα
Η Airbus παρέδωσε συνολικά 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο φτάνοντας τα 657 μέχρι στιγμής φέτος
Συνολικά 72 αεροσκάφη παρέδωσε τον Νοέμβριο η Airbus φτάνοντας τα 657 μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία την Παρασκευή.
Ο αριθμός αυτός, που υπογραμμίζει τον αδύναμο Νοέμβριο που ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus Guillaume Faury μετά από ένα βιομηχανικό πρόβλημα, σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο πρέπει να παραδώσει τον Δεκέμβριο 133 αεροσκάφη, αριθμός που πλησιάζει το ρεκόρ, για να επιτύχει τον πρόσφατα αναθεωρημένο στόχο για το 2025, που είναι 790 αεροσκάφη.
η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αντιμετώπισε πρόβλημα ποιότητας με τα μεταλλικά πάνελ της ατράκτου σε ορισμένα αεροσκάφη της δημοφιλούς σειράς A320
Ο αριθμός του Νοεμβρίου ήταν μειωμένος σε σχέση με τους 78 του προηγούμενου μήνα και τους 84 του Νοεμβρίου του περασμένου έτους, επιβεβαιώνοντας μια έκθεση του Reuters αυτή την εβδομάδα.
Τα χαμηλότερα στοιχεία για τις παραδόσεις ολοκληρώνουν μια δύσκολη εβδομάδα, κατά την οποία η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε πρόβλημα ποιότητας με τα μεταλλικά πάνελ της ατράκτου σε ορισμένα αεροσκάφη της δημοφιλούς σειράς A320, λίγες μόνο ημέρες μετά από μια αιφνιδιαστική ανάκληση για την επιδιόρθωση ενός λογισμικού σφάλματος.
Η Airbus μείωσε τον στόχο παραδόσεων κατά 4%
Την Τετάρτη, ο κατασκευαστής αεροσκαφών μείωσε τον ετήσιο στόχο παραδόσεων κατά 4% σε «περίπου 790» αεροσκάφη, από περίπου 820, αλλά διατήρησε τους οικονομικούς του στόχους. Η Airbus είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θεωρεί πως ο όρος «περίπου» σημαίνει περιθώριο σφάλματος 20 αεροσκαφών.
Η Airbus ανακοίνωσε επίσης την Παρασκευή ότι έλαβε 75 νέες παραγγελίες τον Νοέμβριο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό για φέτος σε 797, ή 700 καθαρές μετά τις ακυρώσεις.
Ακόμη και μετά το πρόβλημα με το σκάφος που συνδέεται με έναν ισπανό προμηθευτή, οι παραδόσεις της Airbus παραμένουν μπροστά από τον ανταγωνιστή Boeing, καθώς ο αμερικανικός κατασκευαστής αεροσκαφών ανακάμπτει από τη δική του παρατεταμένη κρίση, αν και η Airbus υστερεί σε νέες παραγγελίες.
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, την τελευταία περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η Boeing ανέφερε 782 καθαρές παραγγελίες μετά τις ακυρώσεις.
Πηγή: ΟΤ
