10.05.2026 | 18:32
Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
ΗΠΑ: Το ταπεινό μπουρίτο των… 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων – Το success story ενός νεαρού ζευγαριού
Οικονομία 10 Μαΐου 2026, 19:00

Πώς ένα ζευγάρι από το Όραντζ Κάουντι της Καλιφόρνιας κατάφερε να στήσει μια κερδοφόρα επιχείρηση χάρη στο… μπουρίτο.

Στράτος Ιωακείμ
Η Λίντια Χολμς και ο Τζον Κλαρκ ξεκίνησαν μια μικρής κλίμακας επιχείρηση έχοντας μεγάλη αγάπη για το φαγητό. Τα πρώτα δειλά τους βήματα έγιναν σε ένα πάρκινγκ ενός καταστήματος. Η συνέχεια ήταν ανέλπιστη. Το γευστικό μπουρίτο που σέρβιραν… του απογείωσε.

Ξεκινώντας «χωρίς εμπειρία»

Το 2021, το ζευγάρι από το Όραντζ Κάουντι της Καλιφόρνιας άνοιξε το πρώτο του εστιατόριο, το LJ’s Lil’ Cafe, σε ένα μικρό κιόσκι 18,5 τετραγωνικών μέτρων στο πάρκινγκ ενός καταστήματος ονόματι Home Depot.

Τον Ιούλιο του 2025 άνοιξαν ένα δεύτερο κατάστημα και τα δύο εστιατόρια μαζί σημείωσαν κύκλο εργασιών 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025.

Το CNBC Make It παρουσιάζει την ιστορία του νεαρού ζευγαριού.

Τα γαστρονομικά τους πειράματα

Η Χολμς, 36 ετών, και ο Κλαρκ, 33 ετών, γνωρίστηκαν το 2012 ενώ εργάζονταν στο εστιατόριο Seasons 52 στην Καλιφόρνια. Αν και κανένας από τους δύο δεν είχε μαγειρική εκπαίδευση, η κοινή τους αγάπη για το φαγητό τους έφερε κοντά. «Ένα πράγμα που μας έφερε κοντά ήταν το πόσο πολύ μας άρεσε να δοκιμάζουμε νέα μέρη και να ανακαλύπτουμε αυτά κρυφά μαγαζιά ή υπερπολυτελή εστιατόρια που απλά είχαν πραγματικά καλό φαγητό», λέει στο CNBC Make It, η Χολμς.

Όποτε απολάμβαναν ένα ιδιαίτερα νόστιμο γεύμα σε κάποιο εστιατόριο το νεαρό ζευγάρι προσπαθούσε να αναπαράγει αυτό που γεύτηκε μαγειρεύοντας στο σπίτι και προσθέτοντας τη «δική τους μικρή πινελιά». Τα γαστρονομικά τους πειράματα τους έδωσαν μια ιδέα, λέει η Χολμς: «Ίσως θα μπορούσαμε κάποια μέρα να το κάνουμε αυτό επαγγελματικά».

Όταν το ζευγάρι έμαθε ότι το κιόσκι, το οποίο διέθετε ήδη πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ήταν διαθέσιμο, άρπαξαν την ευκαιρία να ανοίξουν το δικό τους εστιατόριο.

Η δημιουργία ενός εστιατορίου σε έναν χώρο στάθμευσης μπορεί να φαίνεται ως μια ασυνήθιστη επιλογή, αλλά ο Κλαρκ αναφέρει ότι η θέση του εστιατορίου ήταν «ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα», καθώς εξασφάλιζε μια «βάση πελατών».

Ο Κλαρκ και η Χολμς αγόρασαν το κιόσκι το 2021 έναντι 95.000 δολαρίων από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του, ο οποίος είχε επίσης λειτουργήσει εκεί ένα καφέ. Ένα μέλος της οικογένειάς τους δάνεισε τα χρήματα για την αγορά, και ο Κλαρκ και η Χολμς ανέφεραν ότι αποπληρώνουν το δάνειο σε μηνιαίες δόσεις. Το ζευγάρι καταβάλλει επίσης 1.325 δολάρια το μήνα για τη μίσθωση του οικοπέδου όπου βρίσκεται η επιχείρησή τους.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2021, εγκαινίασαν επίσημα το LJ’s Lil’ Cafe ενώ ζούσαν με τους γονείς της Χολμς για να εξοικονομήσουν χρήματα από το ενοίκιο.

Σύμφωνα με τον Κλαρκ, η κίνηση ήταν αρχικά χαμηλή. Υπολογίζει ότι το LJ’s Lil’ Cafe είχε ημερήσιες πωλήσεις μεταξύ 200 και 300 δολαρίων τις καθημερινές, ίσως λίγο περισσότερες τα Σαββατοκύριακα. Υποθέτει ότι περίπου 150 δολάρια από αυτές τις πωλήσεις προέρχονταν από τους υπαλλήλους του Home Depot κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος.

«Ξεκινήσαμε χωρίς καμία εμπειρία. Δεν ξέραμε τίποτα από μάρκετινγκ. Δεν είχαμε καν λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ούτε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου», λέει η Χόλμς. Τα πρώτα στάδια λειτουργίας του εστιατορίου συνοδεύτηκαν από «πολλές δοκιμές και λάθη» αλλά έμαθα πολλά από αυτά.

«Αυτό που μας έδινε κίνητρο τότε ήταν τα εξαιρετικά σχόλια που λαμβάναμε», λέει ο Κλαρκ.

Το μπουρίτο… στοίχημα

Αρχικά, το μενού του LJ’s Lil’ Cafe ήταν βασισμένο στα μπέργκερ, τα σάντουιτς και τα χοτ ντογκ, αλλά το ζευγάρι σύντομα συνειδητοποίησε ότι οι πελάτες έρχονταν για τα μπουρίτο.

Το προϊόν με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, το OG breakfast burrito, αποδείχθηκε εξαιρετικό.

Αρχικά, το κόστος ήταν περίπου 8,75 δολάρια αλλά η τιμή σχεδόν διπλαστήκε εν μέρει λόγω της αύξησης του κόστους των πρώτων υλών.

Τα μπουρίτος αποδείχθηκαν το κλειδί της επιτυχίας τους. Το 2022, ένας δημοσιογράφος δοκίμασε το κλασικό μπουρίτο τους και ρώτησε τον Κλάρκ αν μπορούσε να γράψει για την επιχείρησή τους. Λίγες εβδομάδες αργότερα, είδαν ότι είχε δημοσιεύσει μια ενθουσιώδη κριτική για το LJ’s Lil’ Cafe στο Eater, ένα εθνικό περιοδικό που ασχολείται με το φαγητό και την εστίαση.

«Αυτό άλλαξε εντελώς την πορεία της επιχείρησής μας από τη μια μέρα στην άλλη», λέει η Χολμς. Την επόμενη κιόλας μέρα, όπως λέει ο Κλαρκ, οι πελάτες έκαναν ουρά, στο πάρκινγκ του Home Depot, περιμένοντας να ανοίξει το εστιατόριο. «Νομίζω ότι αμέσως πετύχαμε την πρώτη μας μέρα με πωλήσεις χιλίων δολαρίων», θυμάται.

Η επιχείρηση γνώρισε μεγάλη άνθηση μετά από αυτό, αλλά ο χρόνος αναμονής για τους πελάτες εκτοξεύθηκε στα ύψη. Σε κάποιο σημείο, οι πελάτες έπρεπε να περιμένουν δύο έως τρεις ώρες για ένα μπουρίτο, λέει.

Επέκταση της επιχείρησης

Αφού προσέλαβαν έναν γενικό διευθυντή για να επιβλέπει τις καθημερινές λειτουργίες του εστιατορίου τον Οκτώβριο του 2023, το ζευγάρι αποφάσισε να ανοίξει ένα ακόμη κατάστημα.

Τον Απρίλιο του 2025, το ζευγάρι αγόρασε ένα εστιατόριο στο Όραντζ της Καλιφόρνιας έναντι 148.000 δολαρίων, το οποίο χρηματοδότησαν με δάνειο.

Το 2025, το αρχικό κατάστημα του LJ’s Lil’ Cafe σημείωσε ακαθάριστες πωλήσεις λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ το κατάστημα στο Όραντζ απέφερε σχεδόν 1,3 εκατομμύρια δολάρια μετά την έναρξη λειτουργίας του, τον Ιούλιο.

