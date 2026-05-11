Αντώνης Ρέμος: Η δωρεάν συναυλία στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι
Ο Αντώνης Ρέμος διοργανώνει μια μεγάλη επετειακή συναυλία στον τόπο του στη Θεσσαλονίκη.
Ο Αντώνης Ρέμος προσκαλεί τους φίλους του σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία για να γιορτάσουν μαζί τα 30 χρόνια του στο τραγούδι.
Αντώνης Ρέμος: «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30!
«Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης.
30 χρόνια, μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας.
Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ.
Με ελεύθερη είσοδο
Σαν μία μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζετε τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα
Ο τόπος δε θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες. Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής!
Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους.
Στην Παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρωγή της ΔΕΗ. Και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη.
Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά – γι’ αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως, στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα και θέλω να σου το ξαναπώ.
Γι’ αυτό σε καλώ προσωπικά στη μεγάλη μου γιορτή.
Γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30!».
Αντώνης Ρέμος
