Αντώνης Ρέμος: Ακυρώνει τις εμφανίσεις του για λόγους υγείας
Ο Αντώνης Ρέμος κοινοποίησε το ξαφνικό πρόβλημα υγείας σε ανάρτησή του στο Instagram
O Αντώνης Ρέμος ακυρώνει τις εμφανίσεις του στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται φέτος το χειμώνα μετά από ξαφνικό πρόβλημα υγείας.
Ο τραγουδιστής ενημέρωσε το κοινό και τους fοllowers του το μεσημέρι της Παρασκευής (09.01.2026) με ανάρτηση στα stories του στο Instagram.
Για την ακρίβεια, την Παρασκευή 9, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Ιανουαρίου ο Αντώνης Ρέμος δε θα βρίσκεται στο Nox, στο πλευρό του Χρήστου Μάστορα, με τον οποίο μοιράζονται φέτος την ίδια σκηνή.
«Φιλαράκια μου καλησπέρα. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή τη βδομάδα, δηλαδή 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο Nox» είπε ο Αντώνης Ρέμος.
«Αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη και με έχει καταβάλει αρκετά» πρόσθεσε ο δημοφιλής τραγουδιστής.
«Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι. Θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ», συνέχισε στο μήνυμα του ο Αντώνης Ρέμος για την αναπάντεχη απουσία του από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται μαζί με τον Χρήστο Μάστορα και τις Μέλισσες από τον Νοέμβριο του 2025.
