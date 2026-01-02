Το ζεϊμπέκικο, το ντουέτο και ο Φρανκ Σινάτρα: Ο Νίκος Αλιάγας και ο Αντώνης Ρέμος έκαναν μαζί Πρωτοχρονιά στη σκηνή

Δεν είναι απλά δύο από τα πιο γνωστά ονόματα -ο καθένας στον χώρο του- αλλά και δύο πάρα πολύ καλοί φίλοι, που προσπαθούν να βρίσκονται όποτε τους το επιτρέπουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Και μια τέτοια ευκαιρία είχαν το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, με τον Νίκο Αλιάγα να γιορτάζει το 2026 στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος.

Ο γνωστός παρουσιαστής της γαλλικής τηλεόρασης όχι απλά πήγε να δει τον καλό του φίλο στο NOX, αλλά δεν έμεινε εκεί. Ο Νίκος Αλιάγας ανέβηκε στη σκηνή και μαζί με τον Αντώνη Ρέμο έδωσαν ένα μικρό σόου, ξεσηκώνοντας τον κόσμο.

Αρχικά ο παρουσιαστής χόρεψε ζεϊμπέκικο με τον γνωστό τραγουδιστή να ερμηνεύει το κομμάτι Της Γερακίνας Γιος και στο τέλος να τον αποθεώνει, λέγοντάς του «αυτές είναι ζεϊμπεκιές ελληνικές».

Οι δύο φίλοι όμως δεν έμειναν εκεί, καθώς μοιράστηκαν και το μικρόφωνο στη σκηνή του VOX. Αρχικά ο Αλιάγας και ο Ρέμος ερμήνευσαν το Χαρά μου – ένα κομμάτι που έκανε γνωστό στο πανελλήνιο ο Γιώργος Νταλάρας και κατά το παρελθόν έχει ερμηνεύσει και ο Νίκος Αλιάγας σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Το δίδυμο έκλεισε την κοινή του εμφάνιση με τη Δευτέρα, το νέο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, με τον έλληνα παρουσιαστή να το ερμηνεύει και στα γαλλικά.

Highlight της βραδιάς ήταν, όμως, η στιγμή που στην παρέα μπήκε και ο… Φρανκ Σινάτρα. Ο Αντώνης Ρέμος στα αγγλικά και ο Νίκος Αλιάγας στα γαλλικά, έδωσαν ένα μοναδικό σόου στο ντουέτο του My Way και καταχειροκροτήθηκαν από τον κόσμο.

Από το Παρίσι στην Αθήνα

Πριν από λίγες ημέρες, πάντως, τον ρόλο του οικοδεσπότη τον είχε ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος υπδέχτηκε τον Αντώνη Ρέμο στην εκπομπή του στη γαλλική τηλεόραση «Chanson Secrète».

Ο τραγουδιστής ερμήνευσε τη νέα του επιτυχία «Δευτέρα», συγκινώντας τον παρουσιαστή και το κοινό.