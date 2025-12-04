Αντώνης Ρέμος: Ανέβασε στη σκηνή την 10χρονη κόρη του Ελένη – Η αφιέρωση
Ο Αντώνης Ρέμος έχει μεγάλη αδυναμία στη μονάκριβη κόρη του. Όσα έγιναν στην πλατεία Αριστοτέλους για την εκδήλωση που αφορούσε στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.
O Αντώνης Ρέμος βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην πλατεία Αριστοτέλους για την εκδήλωση που αφορούσε στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δίνοντας το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπάκια στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 18 μέτρων, που στήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης ευχήθηκε σε όλους «χρόνια πολλά και καλές γιορτές».
Τη βραδιά άνοιξε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης ενώ στη συνέχεια οι Wedding Singers έδωσαν τον δικό τους τόνο.
Την εκδήλωση παρουσίασε η Μαρία Μπεκατώρου. Ο Αντώνης Ρέμος πήρε τη σκυτάλη, γεμίζοντας ενέργεια και συναίσθημα την πόλη.
Αντώνης Ρέμος: Η αδυναμία στην κόρη του
Η κόρη του Αντώνη Ρέμου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανέβηκε στη σκηνή με τον τραγουδιστή να ερμηνεύει μπροστά της κάνοντας μια τρυφερή αφιέρωση.
Ο τραγουδιστής έχοντας την κόρη του δίπλα της αφιέρωσε το τραγούδι «Ναφθαλίνη», με στίχους και μουσική Γιώργου Θεοφάνους, παραγωγής 1994.
Το χριστουγεννιάτικο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη και το πανύψηλο δέντρο
Το χριστουγεννιάτικο έλατο ύψους 18 περίπου μέτρων έφτασε στη Θεσσαλονίκη από το Παλαιοχώρι Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική στις 20 Νοεμβρίου. Έκτοτε τα συνεργεία του Δήμου επιδόθηκαν σε έναν αγώνα για να τοποθετήσουν τα χιλιάδες λαμπάκια και τα στολίδια στο δέντρο.
Παράλληλα, από χθες άνοιξαν οι εκδηλώσεις για την περίοδο των γιορτών στη συμπρωτεύουσα.
