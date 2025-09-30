magazin
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
30.09.2025 | 08:15
Πυροβολισμοί στον Άγιο Στέφανο – Άνδρας είχε στήσει καρτέρι σε 38χρονο
Αντώνης Ρέμος: Η συγκίνηση, η αφιέρωση και τα δάκρυα του για τη Μαρινέλλα
Fizz 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:31

Μια μοναδική βραδιά στο κοινό χάρισε ο Αντώνης Ρέμος στο Ηρώδειο τη Δευτέρα 29 Σεπτεμμβρίου.

Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Spotlight

Ο Αντώνης Ρέμος συνεπήρε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ωδείο Ηρώδου Αττίκου με μια ξεχωριστή και sold out συναυλία, στην οποία υποδέχθηκε τον διεθνούς φήμης Jack Savoretti.

Ο γνωστός τραγουδιστής ερμήνευσε πολλά αγαπημένα τραγούδια του μεταξύ αυτών: «Είναι Στιγμές», «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Μείνε Λίγο Στη Γραμμή», «Με Την Πόρτα Ανοιχτή», «Σβήσε Το Φεγγάρι», «Ο Άγγελός Μου», «Προσωπικά»με το κατάμεστο Ηρώδειο να τραγουδά μαζί του.

Αντώνης Ρέμος: Η συγκίνηση του για τραγουδιστή για τη Μαρινέλλα

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Καμιά Φορά», ένα από τα θρυλικά τραγούδια της Μαρινέλλας.

Και έστειλε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα προς εκείνη:

«Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της και να της στείλουμε την αγάπη μας», πρόσθεσε συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος ξεκινώντας την ερμηνεία του για τη Μαρινέλλα, ενώ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ποιοι βρέθηκαν στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Ανάμεσα στο κοινό ήταν η σύντροφος του τραγουδιστή Υβόνη Μπόσνιακ μαζί με την κουμπάρα τους, Μαρία Μπεκατώρου. Το παρών στη συναυλία έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας με τον Πάνο Κατσαρίδη, η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη και η Μαρίνα Σταυράκη.

Economy
Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Vita.gr
Νόμος του Skinner: Το μυστικό κατά της αναβλητικότητας

Business
Motor Oil: Αλλάζει τη μικρή λιανική με αυτόνομο Smartshop από την Core Innovations

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια
Χάνοντας τις λέξεις 29.09.25

Ο Μπρους Γουίλις παλεύει με μετωποκροταφική άνοια και η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ήταν η επανεμφάνιση του παιδικού του τραυλισμού, κάτι που ποτέ δεν περίμενε

«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη
Buongiorno 29.09.25

Ο γνωστός παρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno θυμήθηκε εκείνη τη φορά που ο Βασίλης Μπισμπίκης του ζήτησε δύο μπουκάλια ουίσκι για να κάνουν μια συνέντευξη.

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη
Υπερκόπωση; 29.09.25

Η 24χρονη τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ βρισκόταν σε Νέα Υόρκη για μια συναυλία, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στη σκηνή. Λίγες ώρες μετά ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη συμπαράσταση και δήλωσε καλά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 
Fizz 29.09.25

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται ευθέως κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους ψηφοφόρους του να αναλογιστούν αν τα όποια οικονομικά οφέλη άξιζαν τον κοινωνικό διχασμό και τις επιθέσεις σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Τζένιφερ Λόρενς στο Σαν Σεμπαστιάν: Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ξεκάθαρα γενοκτονία
Βίντεο 29.09.25

«Με στενοχωρεί η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο λόγο της αμερικανικής πολιτικής σήμερα και το πώς αυτό θα γίνει το ‘φυσιολογικό’ για τα παιδιά. Θα είναι φυσιολογικό ότι οι πολιτικοί λένε ψέματα», είπε η Τζένιφερ Λόρενς

«Άπληστη, ηλίθια, χειριστική, Χουντίνι»: Βιογράφος κατακεραυνώνει τη Σάρα Φέργκιουσον για τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Απειλή» 28.09.25

Η Σάρα Φέργκιουσον φαίνεται πως δεν έχει πάρει το μάθημά της. Ένας βασιλικός βιογράφος ισχυρίζεται ότι η Δούκισσα θα «υποδυθεί το θύμα» και «δεν αποδέχεται καθόλου τι έχει κάνει», μετά την αποκάλυψη της εξευτελιστικής επιστολής στον Τζέφρι Έπσταϊν, στην οποία τον αποκαλούσε «υπέρτατο φίλο», τινάζοντας στον αέρα κάθε ελπίδα για οριστική επιστροφή στη βασιλική οικογένεια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS
Μάχη 28.09.25

«Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος» είπε η σύζυγος του Έρικ Ντέιν για το οικογενειακό δράμα μετά τη σκληρή διάγνωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μου αρέσουν όλα τα σατιρικά βίντεο»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ απαντά εμμέσως στα σχόλια της Έμα Γουάτσον
Κόντρα 28.09.25

Η Γουάτσον, όπως και οι συμπρωταγωνιστές της Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρούπερτ Γκριντ, έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα υπέρ των δικαιωμάτων της τρανς κοινότητας, ενώ η Ρόουλινγκ έχει κατηγορηθεί για τρανσφοβικές τοποθετήσεις

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο
Κόντρα 28.09.25

Κατά τη διάρκεια μουσικού τηλεοπτικού σόου στο οποίο συμμετέχει, ο Γιώργος Μαζωνάκης προκάλεσε έκπληξη στο πλατό με έμμεσο σχόλιο για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του ’90
Περιβάλλον 30.09.25

Οι μεγάλες πόλεις του κόσμου έχουν πλέον 25% παραπάνω ημέρες καύσωνα από τη δεκαετία του '90

Από την Ουάσιγκτον και τη Μαδρίτη μέχρι το Τόκιο και το Πεκίνο, η ανάλυση δείχνει μια αξιοσημείωτη αύξηση των ζεστών ημερών στις μεγάλες πόλεις καθώς η κλιματική κρίση εντείνεται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών – Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Εκκωφαντική σιωπή 30.09.25

Οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε ακόμη ένα μέτρο εις βάρος της ελευθερίας των πολιτών του Αφγανιστάν, διακόπτοντας την σύνδεση στο διαδίκτυο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Υπουργικό συμβούλιο: Επιχείρηση αντιστροφής του κλίματος αναμασώντας τα περί «θετικής ατζέντας»
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ - Το Μαξίμου εντείνει την επικοινωνιακή προβολή τους, προσβλέποντας σε αντιστροφή του κλίματος

Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 30.09.25

Με φόντο τον σκοτεινό ρόλο του στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και το αμφιλεγόμενο ιστορικό του στη Μέση Ανατολή, ο Τόνι Μπλερ γίνεται πρόσωπο «κλειδί» στα θολά σχέδια Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στις 15 Οκτωβρίου η νέα παρέμβαση Καραμανλή
Παρασκήνιο 30.09.25

Έκλεισε η ημερομηνία και ο τόπος της επόμενης δημόσιας παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης στο επίκεντρο της ομιλίας του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)
Champions League 30.09.25

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Λονδίνο (30/9) για το ματς με την Άρσεναλ (1/10, 22:00), με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν την αποστολή - Μέσα ο Τζολάκης, εκτός ο Ροντινέι και ο Γιάρεμτσουκ.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ορκωμοσία της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ – Πότε αναμένεται στην Ελλάδα
Κόσμος 30.09.25

Την Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με την ίδια να εκφράζει πόσο σημαντική τιμή είναι η συγκεκριμένη θέση

Πετρούσεφ: «Συνέβησαν πολλά το καλοκαίρι – Σύλλογος στα πρότυπα του ΝΒΑ η Dubai BC»
Μπάσκετ 30.09.25

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ εξήγησε τους λόγους που επέλεξε τη νέα ομάδα της Ευρωλίγκας προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι συνέβησαν πολλά, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

