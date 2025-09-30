Αντώνης Ρέμος: Η συγκίνηση, η αφιέρωση και τα δάκρυα του για τη Μαρινέλλα

Ο Αντώνης Ρέμος συνεπήρε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Ωδείο Ηρώδου Αττίκου με μια ξεχωριστή και sold out συναυλία, στην οποία υποδέχθηκε τον διεθνούς φήμης Jack Savoretti.

Ο γνωστός τραγουδιστής ερμήνευσε πολλά αγαπημένα τραγούδια του μεταξύ αυτών: «Είναι Στιγμές», «Σπασμένα Κομμάτια Της Καρδιάς», «Μείνε Λίγο Στη Γραμμή», «Με Την Πόρτα Ανοιχτή», «Σβήσε Το Φεγγάρι», «Ο Άγγελός Μου», «Προσωπικά»με το κατάμεστο Ηρώδειο να τραγουδά μαζί του.

Αντώνης Ρέμος: Η συγκίνηση του για τραγουδιστή για τη Μαρινέλλα

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Καμιά Φορά», ένα από τα θρυλικά τραγούδια της Μαρινέλλας.

Και έστειλε το δικό του ξεχωριστό μήνυμα προς εκείνη:

«Ειλικρινά, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Να στείλουμε όλοι μαζί μια ευχή στο σπίτι της, εκεί όπου την προσέχει η οικογένειά της και να της στείλουμε την αγάπη μας», πρόσθεσε συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος ξεκινώντας την ερμηνεία του για τη Μαρινέλλα, ενώ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ποιοι βρέθηκαν στη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Ανάμεσα στο κοινό ήταν η σύντροφος του τραγουδιστή Υβόνη Μπόσνιακ μαζί με την κουμπάρα τους, Μαρία Μπεκατώρου. Το παρών στη συναυλία έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λιάγκας με τον Πάνο Κατσαρίδη, η Τίνα Μεσσαροπούλου με τον Γιώργο Μυλωνάκη και η Μαρίνα Σταυράκη.