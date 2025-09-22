Αντώνης Ρέμος για Μαρινέλλα: «Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της»

Ο Αντώνης Ρέμος έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την αγάπη του για την σπουδαία Μαρινέλλα και για την περιπέτεια της υγείας της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο τραγουδιστής ανέφερε ότι: «Η κατάσταση της είναι δύσκολη αλλά σταθερή. Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα τραγουδήσω [στο Ηρώδειο] αισθάνομαι ότι θα μου έρθουν όλες εκείνες οι στιγμές που έζησα κοντά της. Ήταν τέτοιος καιρός, ακριβώς ένας χρόνος πέρασε».

Υπενθυνίζεται ότι ο Αντώνης Ρέμος πρόκειται να δώσει μια συναυλία στο εμβληματικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου. Πριν από ένα χρόνο, στην ίδια σκηνή, κατεύρευσε η Μαρινέλα τη στιγμή που τραγουδούσε.

«Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. [Μακάρι να ήταν] ένα κακό όνειρο, δυστυχώς είναι μια κακή αλήθεια. Ευελπιστούμε κάθε μέρα ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα, έστω να ανοίξει τα μάτια της και να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Έστω να αποχαιρετιστούμε και να είμαστε δίπλα της. Να την δούμε και να μας δει για μια τελευταία φορά», πρόσθεσε ο τραγουδιστής.

«Εκείνη ήταν η στιγμή της αν έπρεπε να φύγει»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Αντώνης Ρέμος εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε ότι θεωρεί ότι «αν η Μαρινέλλα έπρεπε να φύγει, θα έπρεπε να είχε φύγει εκείνο το βράδυ», λόγω της μεγαλειώδους στιγμής.

«Όλοι εμείς που είμαστε γύρω μας φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έφυγε εκείνο το μοιραίο βράδυ. [Και το λέμε από την άποψη ότι, στο θέατρο βρισκόταν] 5.000 φίλοι της, μια Μαρινέλλα που έβγαινε χωρίς μικρόφωνο, ακαπέλα και στη συνέχεια δύο χορευτές την οδηγούσαν σε μια σκάλα με το φόρεμα της το λευκό. Εκείνη ήταν η στιγμή της αν έπρεπε να φύγει. Δυστυχώς δεν έφυγε. Και λέω δυστυχώς γιατί ούτε έφυγε, ούτε έμεινε. Θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας να φύγει όπως της αξίζει» ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.

«Εύχομαι να επανέλθει, να ξυπνήσει από τον λήθαργο και να βρεθούμε δίπλα της όλοι οι άνθρωποι που την αγαπάμε, η οικογένεια της και να είμαστε μια αγκαλιά. Να δω ανοιχτά τα μάτια της και να της πω πόσο πολύ την αγαπώ», κατέληξε ο αγαπητός τραγουδιστής.

«Εγώ και Εσύ»

Πριν από ένα χρόνο, στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, η Μαρινέλα επρόκειτο να δώσει μια μεγάλη συναυλία στο Ηρώδειο. Ωστόσο, τη στιγμή που τραγουδούσε, αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε – τη στιγμή που ερμήνευε το τρίτο κατά σειρά τραγούδι της στη συναυλία, το «Εγώ και Εσύ», που είχε τραγουδήσει με τον Τόλη Βοσκόπουλο.

Η συναυλία διεκόπη και οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να αποχωρούν. Έκτοτε έγινε γνωστό ότι η σπουδαία Μαρινέλλα υπέστη βαρύρατο εγκεφαλικό επεισόδιο.