Τίμπεργουλβς – Σπερς 114-109: Οι «λύκοι» ισοφάρισαν τη σειρά – Αποβολή για τον Γουεμπανιάμα

Η μεγάλη «μάχη» ανάμεσα σε Μινεσότα Τίμπεργουλβς και Σαν Αντόνιο Σπερς συνεχίζεται, με τους «λύκους» να είναι εκείνοι που κατάφεραν να πάρουν το τέταρτο παιχνίδι της σειράς (2-2) των ημιτελικών της δυτικής περιφέρειας επικρατώντας 114-109 στη Μινεάπολις.

Κομβική φάση στον αγώνα η αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, περίπου οκτώ λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου με flagrant foul 2, όταν ο Γάλλος έριξε αγκωνιά σε αντίπαλό του, όντας φανερά εκνευρισμένος για το… ξύλο που έχει φάει στη σειρά.

Η αποβολή του Γουεμπανιάμα στο Τίμπεργουλβς – Σπερς

Victor Wembanyama has been ejected from Game 4 for a flagrant foul penalty 2.pic.twitter.com/Yh3SH4gmKQ — Tomer Azarly (@TomerAzarly) May 11, 2026

Τα «σπιρούνια» ξεκίνησαν καλύτερα το παιχνίδι, όμως οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία από το φινάλε της πρώτης περιόδου και τα διατήρησαν έως τα μέσα της τρίτης. Εκεί οι Σπερς πέρασαν μπροστά, όμως από τα μέσα του τελευταίου δωδεκαλέπτου οι Τίμπεργουλβς ήταν καλύτεροι και έτσι έκαναν το 2-2.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Άντονι Έντουαρντς με 36 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Ναζ Ριντ με 15 και Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς με 14 πόντους. Από την άλλη πλευρά, Ντι’ Άαρον Φοξ και Ντίλαν Χάρπερ σταμάτησαν στους 24 πόντους έκαστος, ενώ ο Στεφόν Καστλ είχε 20 πόντους.

