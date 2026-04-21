Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα κατέκτησε το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς στο NBA κι έγραψε ιστορία, καθώς στα 22 του έγινε ο νεότερος παίκτης που έχει λάβει ποτέ αυτή τη διάκριση στην κορυφαία λίγκα.

Ο «Γουέμπι» οδήγησε τους Σπερς στη δεύτερη θέση της Δύσης κατά τη διάρκεια της regular season, ενώ είχε 65 συμμετοχές, έχοντας μέσο όρο 25 πόντους, 11,5 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ και 3,1 μπλοκ ανά αγώνα.

The 2025-26 @Kia NBA Defensive Player of the Year is… Victor Wembanyama! pic.twitter.com/ypmVzV7EeA — NBA (@NBA) April 20, 2026

Παράλληλα, ο Γάλλος σέντερ ήταν εντυπωσιακός και στην παρθενική του συμμετοχή στην postseason, στον αγώνα που οι Σπερς επικράτησαν με 111-98 επί των Μπλέιζερς και έκαναν το 1-0 στη σειρά των playoffs.

Το… κοντέρ του «εξωγήινου» σταμάτησε στους 35 πόντους 13/21 σουτ εντός πεδιάς, κατέβασε 5 ριμπάουντ, έκανε 2 τάπες και μοίρασε 1 ασίστ, μένοντας στο παρκέ για περίπου 33 λεπτά.