Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στο NBA και στα 22 του, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατακτά το εν λόγω βραβείο.
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα κατέκτησε το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς στο NBA κι έγραψε ιστορία, καθώς στα 22 του έγινε ο νεότερος παίκτης που έχει λάβει ποτέ αυτή τη διάκριση στην κορυφαία λίγκα.
Ο «Γουέμπι» οδήγησε τους Σπερς στη δεύτερη θέση της Δύσης κατά τη διάρκεια της regular season, ενώ είχε 65 συμμετοχές, έχοντας μέσο όρο 25 πόντους, 11,5 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ και 3,1 μπλοκ ανά αγώνα.
Δείτε την ανάρτηση για τον Γουεμπανιάμα
The 2025-26 @Kia NBA Defensive Player of the Year is… Victor Wembanyama! pic.twitter.com/ypmVzV7EeA
— NBA (@NBA) April 20, 2026
Παράλληλα, ο Γάλλος σέντερ ήταν εντυπωσιακός και στην παρθενική του συμμετοχή στην postseason, στον αγώνα που οι Σπερς επικράτησαν με 111-98 επί των Μπλέιζερς και έκαναν το 1-0 στη σειρά των playoffs.
Το… κοντέρ του «εξωγήινου» σταμάτησε στους 35 πόντους 13/21 σουτ εντός πεδιάς, κατέβασε 5 ριμπάουντ, έκανε 2 τάπες και μοίρασε 1 ασίστ, μένοντας στο παρκέ για περίπου 33 λεπτά.
