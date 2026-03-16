Κι όμως, έρχεται κι άλλος Γουεμπανιάμα: Τα απίθανα προσόντα του 14χρονου Μοχάμεντ Νταμπόνε (vid)

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το Next Generation τουρνουά της Euroleague επικρατώντας με 87-53 της Μπασκόνια στον τελικό. Ωστόσο, τις εντυπώσεις στο τουρνουά έκλεψε ο 14χρονος σταρ των Καταλανών, Μοχάμεντ Νταμπόνε, που όπως όλα δείχνουν θα είναι το next-big-thing του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ πολλοί τον συγκρίνουν με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Ο νεαρός σέντερ της Μπαρτσελόνα, έχει ύψος 2.09 μέτρα και είναι ο παίκτης που κυριαρχεί για τους μπλαουγκράνα κάτω από την ρακέτα και αυτό το αποδεικνύουν τα στατιστικά του.

Συγκεκριμένα, ο Νταμπόνε στα 4 παιχνίδια που αγωνίστηκε στο Next Gen τουρνουά της Euroleague μέτρησε 12,2 πόντους, 7,8 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ, 1,5 κλεψίματα, 1 τάπα και σούταρε με 58,8% στα δίποντα και στον τελικό με την Μπασκόνια πέτυχε 10 πόντους, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα, όντας ένας από τους πρωταγωνιστές της νίκης.

14-year old, 6’11 Mohamed Dabone is being called a mix of Victor Wembanyama and Giannis Antetokounmpo. 😳 (🎥 @rithmm_ai )pic.twitter.com/7BOU8hwIKy — NBA Base (@TheNBABase) March 16, 2026

Η σύγκριση με τον Γουεμπανιάμα

Όσοι τον έχουν παρακολουθήσει, βλέπουν στο πρόσωπο του Νταμπόνε τον επόμενο Γουεμπανιάμα, καθώς το ταλέντο του σε συνδυασμό με τη σωματική του διάπλαση καταδεικνύουν ότι ίσως πρόκειται για τον επόμενο αστέρα που θα αναδειχθεί στο μέλλον μέσα από το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αρκετά ρεπορτάζ μέσων του εξωτερικού αναφέρουν ότι scouters από το NBA παρακολουθούν την περίπτωσή του και δεν αποκλείεται σε λίγα χρόνια να τον απολαύσουμε σε μερικές μάχες κάτω από τη ρακέτα κόντρα στον «Γουέμπι».