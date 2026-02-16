Τρομερές στιγμές του Αντετοκούνμπο με τα παιδιά του στο All Star Game: «Σε 15 χρόνια θα καρφώσεις πάνω από τον Γουεμπανιάμα»

Οι δυο μικροί γιοί του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Λίαμ και Μάβερικ, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους, στην ευκαιρία τους να γνωρίσουν και να δουν από κοντά τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, λέγοντας του χαρακτηριστικά «γειά σου Γουέμπι».

Το τρομερό βίντεο με τον Γάλλο και τους γιους του Γιάννη έγινε viral, ενώ αφού τον χαιρέτησαν κρυμμένοι πίσω από τον πατέρα τους, έσπευσαν να κολλήσουν πέντε μαζί του. Ο Έλληνας σταρ, είπε τότε χαρακτηριστικά στα παιδιά του, πως παρόλο που ο Γουεμπανιάμα είναι μικρότερός του, είναι καλύτερος παίκτης από αυτόν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBA (@nba)

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο στα παιδιά του:

«Σε 15 χρόνια ο Γουέμπι θα είναι ακόμα στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Πόσο χρονών είσαι; Τεσσάρων; Οπότε στα 19 σου θα γίνεις ντραφτ, θα βγεις ρούκι της χρονιάς, θα γίνεις All Star και μετά θα καρφώσεις πάνω από τον Γουέμπι; Ναι ναι ναι» είπε ο Giannis στο ένα από τα παιδιά του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBA Europe (@nbaeurope)

Στη συνέχεια τα παιδιά του Αντετοκούνμπο έψαχναν τον σέντερ των Σπερς με τον πατέρα τους να τους λέει «να, αυτός ο ψηλός είναι» και εκείνα να εμφανίζονται εντυπωσιασμένα από το ύψος και το μέγεθος του Γάλλου σταρ του ΝΒΑ.

Όταν, δε, ρώτησαν τον διάσημο πατέρα τους αν είναι καλύτερος από τον Γουεμπανιάμα και εκείνος τους απάντησε «1.000%, 1.000.000%», έβαλαν τα γέλια με τον Greek Freak να σχολιάζει «είπαν κάνε παιδιά και θα είσαι χαρούμενος. Έρχεσαι στα αποδυτήρια και είναι πιο εντυπωσιασμένα από τον αντίπαλο».