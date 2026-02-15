Γιανάι σε Αντετοκούνμπο: «Ψάχνουμε για 4άρι…»

Ο Οφέρ Γιανάι είναι ένας από τους πιο ιδιαίτερους ανθρώπους της Euroleague και ενεργός στα social media, με αποτέλεσμα να σχολιάσει και μια δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ σχολίασε ένα βίντεο στο Twitter, όπου ο Giannis μιλούσε στη Media Day στο πλαίσιο του All Star Game του NBA, όπου ο Greek Freak ανέφερε τον Βασίλιε Μίτσιτς.

Από τη μεριά του, ο Γιανάι δεν έχασε την… ευκαιρία να κάνει ένα προφανώς χιουμοριστικό σχόλιο σε αυτό το video και να αναφέρει προς τον σταρ των Μιλγουόκι Μπακς ότι η ισραηλινή ομάδα ψάχνει αυτή την εποχή για… πάουερ φόργουορντ: «Γεια σου, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τυχαίνει να είμαστε στην αγορά για ένα τεσσάρι».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Αντετοκούνμπο και την απάντηση του προέδρου της Χάποελ:

Hi @Giannis_An34 were happen to be in the market for a 4.. 😊 pic.twitter.com/7Nx4K1Fx0V — Ofer (@OferYannay) February 14, 2026

Στις δηλώσεις του, ο Αντετοκούνμπο σχολίασε μεταξύ άλλων ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή στο μέλλον, να γίνει ιδιοκτήτης ομάδας στο NBA, ή γενικότερα στα σπορ: «Το να είμαι ιδιοκτήτης; 100%. Αν μου παρουσιαστεί η ευκαιρία να γίνω ιδιοκτήτης σε σπορ, οτιδήποτε, θα την εξέταζα 100%. Στο πραγματικό NBA, δεν ξέρω αν έχω τέτοια χρήματα. Αν ποτέ βρεθώ σε μια θέση όπου θα μπορώ να πάρω αυτή την απόφαση και δεν θα επηρεάσει τον τρόπο ζωής μου, τον τρόπο ζωής της οικογένειάς μου και δεν θα είναι πολύ επικίνδυνο για τον πλούτο και το δίκτυό μου, θα το σκεφτώ. Λατρεύω το μπάσκετ και οπουδήποτε μπορώ να ασχοληθώ με αυτό, θα μου άρεσε πολύ. Θα μπορούσα να αλλάξω σε προπονητής, ή σε ιδιοκτήτης».

Στη συνέχεια, ο Αντετοκούνμπο έφερε ως παράδειγμα τον Μίτσιτς, που έχει και ένα ποσοστό των μετοχών στη Χάποελ, όντας ταυτόχρονα και παίκτης της: «Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, επειδή στην Ευρωλίγκα, οι παίκτες έχουν αυτό το αθλητικό κεφάλαιο και παίζουν ταυτόχρονα. Ο Μίτσιτς έχει το κεφάλαιο. Νομίζω ότι πήρε περίπου το ένα ή δύο τοις εκατό της ομάδας, και επίσης είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό, αλλά αν υπάρχει κάποια θέση για τους παίκτες να αποκτήσουν κεφάλαιο στις ομάδες, ναι. Αλλά τι θα συμβεί αν γίνουν ανταλλαγή; Θα πρέπει να πουλήσουν το μερίδιό τους; Τι θα γίνει αν δεν θέλουν;».

Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να έχει μια ομάδα στην Ευρώπη, ή την Αφρική, απάντησε καταφατικά: «1.000%».