Εκτός NBA All Star Game 2026 που θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες (Κυριακή 15/2) τέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Τελικά ο «Greek-Freak» δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί στη γάμπα εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Από τις 23 Ιανουαρίου, όταν τραυματίστηκε στον αγώνα με τους Ντένβερ Νάγκετς, ο Αντετοκούνμπο δεν έχει έχει καταφέρει να αγωνιστεί. Στη φετινή σεζόν έχει μέσο όρο 28 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 30 αγώνες.

Πάντως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που κανονικά θα αγωνιζόταν με την «Team World», θα βρεθεί στην πόλη, καθώς θα συμμετάσχει ως προπονητής στο Celebrity Game στην Intuit Dome (έδρα των Κλίπερς).

Να αναφέρουμε ότι προηγήθηκε η είδηση για την απουσία του Καναδού Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (πρόβλημα στους κοιλιακούς) και έτσι ούτε ο σταρ της Οκλαχόμα θα δώσει το «παρών» στην πρώτη All-Star αναμέτρηση με τη μορφή ΗΠΑ – Υπόλοιπος Κόσμος.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Στεφ Κάρι ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή του.

Τις θέσεις τους πήραν Άλπερεν Σενγκούν (Χιούστον Ρόκετς), οι Μπράντον Ίνγκραμ (Τορόντο Ράπτορς) αντίστοιχα.