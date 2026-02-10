Νέο πλήγμα στο All Star Game του NBA: Εκτός αγώνα και ο Στεφ Κάρι

Συνεχίζονται οι απώλειες για τη μεγάλη γιορτή του NBA, το All Star Game. Ο φετινός αγώνας θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή στο Kia Forum του Λος Αντζελες και θα είναι ιστορικός, αφού αυτή θα είναι η 75η έκδοσή του. Ωστόσο, προς δυσαρέσκεια του κοινού, οι απώλειες θα είναι σημαντικές! Όπως είναι ήδη γνωστό, τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ δεν θα αγωνιστούν στη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ, λόγω τραυματισμού. Την Τρίτη, η τρίτη τεράστια απουσία που προστέθηκε, είναι αυτή του Στεφ Κάρι.

Ο 36χρονος γκαρντ αντιμετωπίζει σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου (γνωστό και ως «runner’s knee») και όπως ενημέρωσε ο προπονητής του στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στιβ Κερ, πριν το ματς με τους Μέμφις Γκρίζλις την Τρίτη, δεν θα έχει την ευκαιρία να παίξει μπροστά στο κοινό του Λος Άντζελες.

Επιστρέφει στις 19 Φεβρουαρίου ο Κάρι

Οι Γουόριορς περιμένουν τον ηγέτη τους να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος για το All Star Game και συγκεκριμένα στο ματς κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς στις 19 του μηνός. «Είναι θέμα να μαθαίνω τι δουλεύει καλύτερα στην αποκατάσταση. Ο πόνος παραμένει και πρέπει να φύγει η φλεγμονή. Αν επιστρέψω νωρίτερα, υπάρχει κίνδυνος υποτροπής», ανέφερε ο ίδιος ο Κάρι στο ESPN.

Ο δις MVP του All-Star Game έχει χάσει 14 ματς στην τρέχουσα σεζόν, όμως αυτό δεν τον έχει σταματήσει από το να μετρά 27,2 πόντους μέσο όρο, στα 36 του. Επίδοση που είναι η 5η καλύτερη στην 17ετή καριέρα του στο NBA.