Πρώτος σε ψήφους στην Ανατολική Περιφέρεια του All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προπορεύεται στην «μάχη» για τις περισσότερες ψήφους στην Ανατολική Περιφέρεια ενόψει All Star Game. Επιπλέον είναι δεύτερος σε όλο το ΝΒΑ.
Σιγά-σιγά μπαίνουμε στον Γενάρη με την ψηφοφορία του All Star Game στο ΝΒΑ να έχει ξεκινήσει και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα έκαναν την εμφάνισή τους όπως αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο Σαμς Σαράνια.
Παρότι νωρίς, η εικόνα είναι αρκετά ξεκάθαρη για τις προτιμήσεις του κοινού που ψηφίζει, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι εκείνος που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους συνολικά όντας φυσικά πρώτος και στη Δυτική Περιφέρεια με 1.249.518!
Κατά… πόδας τον ακολουθεί ο δικός μας, Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τον «Greek Freak» να έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 1.192.296 ψήφους όντας στη δεύτερη θέση σε ολόκληρη τη λίγκα, αλλά πρώτος στην σχετική κούρσα στην Ανατολική Περιφέρεια.
Νίκολα Γιόκιτς, Στεφ Κάρι, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Βικτόρ Γουεμπανιάμα συμπληρώνουν την πεντάδα στη Δύση, Ταϊρίς Μάξι, Τζέιλεν Μπράνσον, Κέιντ Κάνινγκχαμ, Ντόνοβαν Μίτσελ συμπληρώνουν την πεντάδα στην Ανατολή.
Lakers’ Luka Doncic and Bucks’ Giannis Antetokounmpo lead the NBA’s first 2025-26 All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/no0xNHMuXD
— Shams Charania (@ShamsCharania) December 29, 2025
