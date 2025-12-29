Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις: «I’m f@@@@ back» (vids)

Στην επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τέσσερις εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του, οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν 112-103 στο Σικάγο τους Μπουλς, βάζοντας ένα τέλος στο σερί ηττών τους.

Ο Greek Freak έπαιξε με «minutes restriction», δηλαδή περιορισμένο χρόνο, ωστόσο στα 25 λεπτά που αγωνίστηκε πέτυχε 29 πόντους (9/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/10 βολές), με 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 2 λάθη και 2 φάουλ.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια τους ματς, μετά από τρία σερί καρφώματά του στο πρώτο ημίχρονο, η κάμερα «έπιασε» τον Αντετοκούνμπο να μονολογεί «I’m f@cking back». Σε… ελεύθερη μετάφραση: «Επέστρεψα». Ατάκα συνοδευόμενη από… γαλλικά, δείγμα της ανυπομονησίας του να επιστρέψει.

Και ενώ οι Μπακς είχαν «τελειώσει» το ματς από νωρίς, στο φινάλε υπήρξε και ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες, εξαιτίας ενός καρφώματος του Γιάννη, ενώ το ματς είχε κριθεί, με τους Βούτσεβιτς και Γουάιτ να ζητούν τα… ρέστα. Τα λόγια που ειπώθηκαν ανάμεσά τους;

Ο Βούτσεβιτς του είπε πως δεν έπρεπε να το κάνει αυτό, με τον Γιάννη να του απαντά: «Δεν με νοιάζει!».

Δείτε το βίντεο με τον Αντετοκούνμπο

What Giannis Antetokounmpo Said To The Bulls👀: “I’m f*cking back, n****” After a windmill dunk, things got heated: Vucevic: “Don’t do that” Giannis: “I don’t care!” Coby White intervened, and things escalated: Trent: “You trynna throw hands?” Portis: “Who y’all checking?” pic.twitter.com/VpWbwYPSEd — LegendZ (@legendz_prod) December 29, 2025

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση από τον Αντετοκούνμπο

Κι όμως τα μηνύματα του Γιάννη δεν τέλειωσαν στο παρκέ. Στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Greek Freak ήταν ξεκάθαρος τόσο για το επίπεδο των Μπακς την δεδομένη χρονική στιγμή, όσο και για το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από το Μιλγουόκι.

Σε ερώτηση για τον λόγο που κάρφωσε θεαματικά σε «τελειωμένο» η απάντησή του ήταν και ένα μήνυμα προς τα έξω για την κατάσταση στην ομάδα, αλλά και μια προσπάθεια αφύπνισης:

«Πρέπει να βρούμε την ταυτότητά μας. Δεν είμαστε πρωταθλητές, αν πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας στο τέλος, γιατί να μην το κάνουμε; Γιατί να αφήσουμε να τελειώσει το ματς; Παλεύουμε για τη ζωή μας, είμαι 13 χρόνια στη λίγκα και αν συνεχίσουμε να χάνουμε θα μείνουμε εκτός playoffs. Αν πρέπει να κάνω κάτι τέτοιο για να ξυπνήσουν όλοι, ας είναι. Πρέπει να βγούμε από αυτή την τρύπα που βρεθήκαμε μόνοι μας».

Και για τα σενάρια να γίνει trade: «Είμαι εδώ. Μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια απέναντι στους συμπαίκτες μου και τον οργανισμό. Φοράω αυτή τη φανέλα κάθε μέρα. Είναι ασέβεια απέναντι στους προπονητές, το σταφ, τον προπονητή μου και μένα να λέτε ότι δεν θέλω να είμαι εδώ. Μη με ρωτάτε. Όσο είμαι εδώ θα δίνω ό,τι έχω, ακόμη και στο τελευταίο δευτερόλεπτο».

Ξεκάθαρος ο Αντετοκούνμπο. Και με τις πράξεις του εντός παρκέ, αλλά και εκτός. Όπως και με τις ατάκες του στις ερωτήσεις που δέχεται για το μέλλον του…