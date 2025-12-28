sports betsson
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Νέο ξέσπασμα του Αντετοκούνμπο: «Είμαι εδώ, μην μου κάνεις αυτή την ερώτηση, είναι ασέβεια…» (vid)
Μπάσκετ 28 Δεκεμβρίου 2025 | 10:58

Νέο ξέσπασμα του Αντετοκούνμπο: «Είμαι εδώ, μην μου κάνεις αυτή την ερώτηση, είναι ασέβεια…» (vid)

Μια ακόμη ερώτηση Αμερικανού δημοσιογράφου γύρω από τις φήμες για το μέλλον του, έφερε νέο ξέσπασμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο on camera...

Σύνταξη
Για το αν θέλει να παραμείνει στους Μπακς, αλλά και το κάρφωμα που έφερε την αντίδραση των παικτών των Μπουλς, μίλησε μετά τη νίκη του Μιλγουόκι στο Σικάγο, μίλησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση του Greek Freak σχετικά με το μέλλον του, λέγοντας χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο «μη μου κάνεις αυτή την ερώτηση, είμαι εδώ… είναι ασέβεια».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

YouTube thumbnail

Για το μέλλον του: «Είμαι εδώ. Μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια απέναντι στους συμπαίκτες μου και τον οργανισμό. Φοράω αυτή τη φανέλα κάθε μέρα. Είναι ασέβεια απέναντι στους προπονητές, το σταφ, τον προπονητή μου και μένα να λέτε ότι δεν θέλω να είμαι εδώ. Μη με ρωτάτε. Όσο είμαι εδώ θα δίνω ό,τι έχω, ακόμη και στο τελευταίο δευτερόλεπτο».

Για την επιστροφή του στη δράση: «Όταν έχεις έναν τέτοιο τραυματισμό θέλει προσοχή. Όταν ήμουν νεότερος η αποθεραπεία ήταν πιο γρήγορη, αλλά τώρα έπρεπε να κάνω υπομονή και να ακολουθώ το πρωτόκολλο και ό,τι μου έλεγαν οι γιατροί. Δούλεψα 17 μέρες σερί, μετά άρχισα να μπαίνω σταδιακά στις προπονήσεις, έπαιξα 5vs5 για λίγο στην προπόνηση και η ομάδα αποφάσισε να παίξω σήμερα. Απολαμβάνω να παίζω μπάσκετ, να βοηθώ την ομάδα μου να κερδίζει και είναι κάτι που για 26 μέρες δεν μπορούσα να το κάνω, αλλά και πριν είχα χάσει άλλες 15-17 μέρες. Ήταν σχεδόν ενάμιση μήνας που ουσιαστικά δεν είχα παίξει. Θέλω να μείνω υγιής για να είμαι διαθέσιμος για την ομάδα μου. Στα επόμενα 5-10 παιχνίδια θα έχω περιορισμό στα λεπτά μου, θα αρχίσουμε από εκεί, γιατί ο στόχος είναι να διαθέσιμος για την ομάδα και να μπούμε στα playoffs».

Για την απόδοσή του: «Οι συμπαίκτες μου με έψαχναν και τους είπα ότι δεν χρειάζεται. Θα πρέπει να αφήσω το παιχνίδι να έρθει προς το μέρος μου. Το πρώτο κομμάτι για μένα ήταν να επιστρέψω, τώρα έχουμε άλλα 50 παιχνίδια για να προσθέσουμε κομμάτια σε αυτό το παζλ. Ένιωσα καλά, ό,τι ένιωσα στο παρκέ είναι λογικό, είναι λογικό να νιώθω λίγο σκουριασμένος, αλλά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να βοηθώ την ομάδα μου και να είμαι δίπλα στους συμπαίκτες μου. Νιώθω χαρά να είμαι εκεί έξω και να παίζω».

Για το κάρφωμα που έκανε στο τέλος και προκάλεσε αντίδραση από παίκτες των Μπουλς: «Πρέπει να βρούμε την ταυτότητά μας. Δεν είμαστε πρωταθλητές, αν πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας στο τέλος, γιατί να μην το κάνουμε; Γιατί να αφήσουμε να τελειώσει το ματς; Παλεύουμε για τη ζωή μας, είμαι 13 χρόνια στη λίγκα και αν συνεχίσουμε να χάνουμε θα μείνουμε εκτός playoffs. Αν πρέπει να κάνω κάτι τέτοιο για να ξυπνήσουν όλοι, ας είναι. Πρέπει να βγούμε από αυτή την τρύπα που βρεθήκαμε μόνοι μας».

Economy
Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Δημόσιο Χρέος: Το βουνό του χρέους δεν τελειώνει με τις πρόωρες αποπληρωμές

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Η μεγάλη αλλαγή και τι σηματοδοτεί η στροφή της Ολλανδίας 

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Euroleague 28.12.25

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αρέσει στον Ολυμπιακό – Παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Παρτιζάν οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Από... κοντά παρακολουθεί ο Ολυμπιακός τις εξελίξεις στην Παρτιζάν και την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού ο παίκτης αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Γκρίφο: Ο Ιταλός με καριέρα μόνο στη Γερμανία, ονειρεύεται τη Serie A

Ο 32χρονος επιθετικός τη Φράιμπουργκ Βιντσέντζο Γκρίφο γεννήθηκε στη Γερμανία, όμως καλοβλέπει το ενδεχόμενο να πάει στην Ιταλία. Μετά τη φανέλα της εθνικής της να φορέσει και συλλόγου

Βάιος Μπαλάφας
La Liga: Η ΚΕΔ Ισπανίας παραδέχθηκε αδικίες ομάδων από τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 27.12.25

La Liga: Η ΚΕΔ Ισπανίας παραδέχθηκε αδικίες ομάδων από τη διαιτησία

Οι αρμόδιοι της Ισπανικής διαιτησίας εξέτασαν 51 φάσεις και παραδέχθηκαν επίσημα 10 διαιτητικά λάθη. Οι Αθλέτικο Μαδρίτης, Μπιλμπάο στις πιο αδικημένες. Από ένα λάθος κατά Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα

Βάιος Μπαλάφας
Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη Betsson (82-76), «διπλό» στη Ρόδο για τη Μύκονο Betsson (97-83)
Μπάσκετ 27.12.25

Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι με τον Άρη Betsson (82-76), «διπλό» στη Ρόδο για τη Μύκονο Betsson (97-83)

Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Άρη Betsson, καθώς επικράτησε με 82-76 στα Λιόσια και παραμένει στην τέταρτη θέση της Stoiximan GBL – Σπουδαία επικράτηση για τη Μύκονο στη Ρόδο, 97-83 τον Κολοσσό

Σύνταξη
Τηλεκριτική μόνο για τους διαιτητές από τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 27.12.25

Τηλεκριτική μόνο για τους διαιτητές από τον Λανουά

Μπορεί η ΕΠΟ να φρέναρε την ανάρτηση του βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά στο Youtube, όμως δεν καταργείται καθώς οι διαιτητές θα μαθαίνουν τις απόψεις του στις εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις

Βάιος Μπαλάφας
Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του
Ελλάδα 28.12.25

Ivan Greko: «Δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του τράπερ μετά τη σύλληψή του

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τράπερ Ivan Greko από τις 17 Δεκεμβρίου ο κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση που του είχε επιβληθεί, έχει ήδη αντικατασταθεί με άλλους όρους

Σύνταξη
Πυρηνικά: Οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης όπλων οδεύουν προς τέλμα το 2026 – Αυξάνεται ο κίνδυνος κρίσης
Στο κατώφλι του 2026 28.12.25

Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρηνικής κρίσης - Στον αέρα οι συμφωνίες ελέγχου διάδοσης των πυρηνικών όπλων

Τα πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να διαδίδονται και πλέον οι Διεθνείς Συνθήκες που υποτίθεται ότι εξασφάλιζαν ένα πλαίσιο προστασίας οδηγούνται σε κατάρρευση

Σύνταξη
«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Τα στατιστικά της «απόβασης» στο… «ελληνικό καλάθι»
Τα στατιστικά της «απόβασης» 28.12.25

«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο - Η οικονομία του scroll στο... «ελληνικό καλάθι»

Το εύρος της διείσδυσης, τα κίνητρα, οι συνήθειες και οι αντιλήψεις γύρω από την αγορά προϊόντων από πλατφόρμες εκτός ΕΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι απώλειες για την ελληνική οικονομία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κρήτη: Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε – Τη σορό του εντόπισαν πολίτες
Στην Κρήτη 28.12.25

Μεθυσμένος άνδρας έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε - Τη σορό του εντόπισαν πολίτες

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη - Ο 72χρονος Γερμανός είχε καταναλώσει πολύ αλκοόλ το βράδυ της Παρασκευής και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα το πρωί

Σύνταξη
Κρήτη: Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου – Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς
Στην Κρήτη 28.12.25

Νέα διάσωση 108 μεταναστών νότια της Γαύδου - Πάνω από 800 άνθρωποι στο κέντρο της Αγυιάς

Η κατάσταση στα Χανιά στην Κρήτη έχει επανέλθει σε κρίσιμο επίπεδο καθώς δυσκολεύει περαιτέρω η διαχείριση του χώρου και των εκατοντάδων διασωθέντων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Δημόσια πανεπιστήμια: Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές – 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών
Οι εξαιρέσεις 28.12.25

Προς διαγραφή 280.000 φοιτητές στα δημόσια πανεπιστήμια - 35.000 αιτήθηκαν παράταση σπουδών

Όσοι φοιτητές δεν εκκίνησαν τη διαδικασία της «δεύτερης ευκαιρίας», θα διαγραφούν αυτόματα στο τέλος του ημερολογιακού έτους - Ποιοι εξαιρούνται - Τι ισχύει για γονείς, εργαζομένους και αθλητές

Σύνταξη
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε
Ελλάδα 28.12.25

«Θα τραγουδάμε ό,τι θέλουμε σε όποια γλώσσα θέλουμε» - Παρέμβαση Ράμμου για Φλώρινα

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος, πήρε θέση για το περιστατικό στη Φλώρινα σημειώνοντας ότι «σήμερα απαγορεύεται ένα τραγούδι αύριο μπορεί να απαγορευτεί η ελευθερία του λόγου»

Σύνταξη
Μακεδονικά φαντάσματα
Πατριδοκαπηλία 28.12.25

Μακεδονικά φαντάσματα

Κάποιοι θέλουν να επενδύσουν ξανά σε έναν άνευ αντικειμένου εθνικισμό σε σχέση με το «Μακεδονικό»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
