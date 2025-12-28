Νέο ξέσπασμα του Αντετοκούνμπο: «Είμαι εδώ, μην μου κάνεις αυτή την ερώτηση, είναι ασέβεια…» (vid)

Για το αν θέλει να παραμείνει στους Μπακς, αλλά και το κάρφωμα που έφερε την αντίδραση των παικτών των Μπουλς, μίλησε μετά τη νίκη του Μιλγουόκι στο Σικάγο, μίλησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση του Greek Freak σχετικά με το μέλλον του, λέγοντας χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο «μη μου κάνεις αυτή την ερώτηση, είμαι εδώ… είναι ασέβεια».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Για το μέλλον του: «Είμαι εδώ. Μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια απέναντι στους συμπαίκτες μου και τον οργανισμό. Φοράω αυτή τη φανέλα κάθε μέρα. Είναι ασέβεια απέναντι στους προπονητές, το σταφ, τον προπονητή μου και μένα να λέτε ότι δεν θέλω να είμαι εδώ. Μη με ρωτάτε. Όσο είμαι εδώ θα δίνω ό,τι έχω, ακόμη και στο τελευταίο δευτερόλεπτο».

Για την επιστροφή του στη δράση: «Όταν έχεις έναν τέτοιο τραυματισμό θέλει προσοχή. Όταν ήμουν νεότερος η αποθεραπεία ήταν πιο γρήγορη, αλλά τώρα έπρεπε να κάνω υπομονή και να ακολουθώ το πρωτόκολλο και ό,τι μου έλεγαν οι γιατροί. Δούλεψα 17 μέρες σερί, μετά άρχισα να μπαίνω σταδιακά στις προπονήσεις, έπαιξα 5vs5 για λίγο στην προπόνηση και η ομάδα αποφάσισε να παίξω σήμερα. Απολαμβάνω να παίζω μπάσκετ, να βοηθώ την ομάδα μου να κερδίζει και είναι κάτι που για 26 μέρες δεν μπορούσα να το κάνω, αλλά και πριν είχα χάσει άλλες 15-17 μέρες. Ήταν σχεδόν ενάμιση μήνας που ουσιαστικά δεν είχα παίξει. Θέλω να μείνω υγιής για να είμαι διαθέσιμος για την ομάδα μου. Στα επόμενα 5-10 παιχνίδια θα έχω περιορισμό στα λεπτά μου, θα αρχίσουμε από εκεί, γιατί ο στόχος είναι να διαθέσιμος για την ομάδα και να μπούμε στα playoffs».

Για την απόδοσή του: «Οι συμπαίκτες μου με έψαχναν και τους είπα ότι δεν χρειάζεται. Θα πρέπει να αφήσω το παιχνίδι να έρθει προς το μέρος μου. Το πρώτο κομμάτι για μένα ήταν να επιστρέψω, τώρα έχουμε άλλα 50 παιχνίδια για να προσθέσουμε κομμάτια σε αυτό το παζλ. Ένιωσα καλά, ό,τι ένιωσα στο παρκέ είναι λογικό, είναι λογικό να νιώθω λίγο σκουριασμένος, αλλά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να βοηθώ την ομάδα μου και να είμαι δίπλα στους συμπαίκτες μου. Νιώθω χαρά να είμαι εκεί έξω και να παίζω».

Για το κάρφωμα που έκανε στο τέλος και προκάλεσε αντίδραση από παίκτες των Μπουλς: «Πρέπει να βρούμε την ταυτότητά μας. Δεν είμαστε πρωταθλητές, αν πρέπει να λερώσουμε τα χέρια μας στο τέλος, γιατί να μην το κάνουμε; Γιατί να αφήσουμε να τελειώσει το ματς; Παλεύουμε για τη ζωή μας, είμαι 13 χρόνια στη λίγκα και αν συνεχίσουμε να χάνουμε θα μείνουμε εκτός playoffs. Αν πρέπει να κάνω κάτι τέτοιο για να ξυπνήσουν όλοι, ας είναι. Πρέπει να βγούμε από αυτή την τρύπα που βρεθήκαμε μόνοι μας».