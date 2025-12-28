sports betsson
Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025
Μπουλς – Μπακς 103-112: Επέστρεψε ο Γιάννης, νίκησαν τα «Ελάφια» (vid)

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ, οι Μιλγουόκι Μπακς έγιναν ξανά... κανονική ομάδα και νίκησαν με 112-103 τους Σικάγο Μπουλς.

Όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο λείπει από τη σύνθεση των Μιλγουόκι Μπακς, η ομάδα του Γουισκόνσιν είναι μια από τις χειρότερες ολόκληρης της αμερικανικής λίγκας. Με τον Έλληνα σούπερσταρ στο παρκέ όμως, είναι σαφές ότι είναι μια… κανονική ομάδα NBA που μπρορεί να νικήσει οποιονδήποτε.

Αυτό ακριβώς συνέβη λοιπόν κατά την επιστροφή του Greek Freak μετά τον τραυματισμό του που τον κράτησε εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Τα «Ελάφια» νίκησαν τους 112-103 τους πολύ καλούς φέτος Μπουλς μέσα στο Σικάγο, βάζοντας τέλος σε ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων.

Τα highlights της νίκης των Μπακς στην επιστροφή Αντετοκούνμπο

YouTube thumbnail

Οι Μπακς ανέβηκαν έτσι στο 13-19 (8-8 εντός και 5-11 εκτός έδρας), με τον Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται με περιορισμό στα αγωνιστικά λεπτά -λόγω του τραυματισμού- και να παίζει συνολικά 25′. Στο 15-16 έπεσαν οι Μπουλς (8-7 εντός και 7-9 εκτός έδρας).

Στα 25 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Γιάννης πέτυχε 29 πόντους (9/12 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 8/10 βολές), με 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ, 2 λάθη και 2 φάουλ, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του ήταν οι Ρόλινς (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ) και Πόρτις, με τον τελευταίο να κάνει double-double (17 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Μάλιστα, στο φινάλε υπήρξε και ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες, εξαιτίας ενός καρφώματος του Γιάννη, ενώ το ματς είχε κριθεί, με τους Βούτσεβιτς και Γουάιτ να ζητούν τα… ρέστα.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 50-54, 80-85, 103-112

Σικάγο Μπουλς: Οκόρο 10 (1), Μπουζέλις 8 (1), Βούτσεβιτς 16 (5/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Γουάιτ 16 (4/8 τρίποντα, 1 ασίστ, 5 λάθη), Γκίντι 13 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 λάθη), Κόλινς 10 (10 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χέρτερ 7 (1/6 τρίποντα), Ντοσούνμου 11, Σμιθ 6 (2 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Τζόουνς 6 (1), Γουίλιαμς

Μιλγουόκι Μπακς: Γκριν 6 (2/8 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 29, Τέρνερ 13 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Πόρτερ 8 (3/10 σουτ, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη), Ρόλινς 20 (5/9 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάρις 3 (1), Κούζμα 12 (4 ασίστ), Πόρτις 17 (5/13 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σιμς 4 (7 ριμπάουντ)

Αθλητική Ροή
