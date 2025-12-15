NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) – Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)
Οι Μπρούκλιν Νετς διέλυσαν τους Μιλγούοκι Μπακς με 127-82, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και όλα πήγαν στραβά - Μεγάλο διπλό των Λέικερς, όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.
Εφιαλτική βραδιά για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι ηττήθηκαν με 127-82 από τους Μπρούκλιν Νετς σε ένα ακόμη ματς που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε λόγω του προβλήματος στη γάμπα, με τα «ελάφια» να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο στο NBA.
Οι Νετς πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση, ήταν μπροστά στο σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα με τους Ντεμίν και Κλάουνι να πρωταγωνιστούν, αφού πέτυχαν από 17 και 16 πόντους αντίστοιχα προσφέροντας λύσεις στην επίθεση της ομάδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω επικράτηση των Νετς απέναντι στα «Ελάφια», καθώς το Μπρούκλιν ισοφάρισε το ρεκόρ της μεγαλύτερης νίκης στην ιστορία της ομάδας με 45 πόντους διαφορά.
Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος έχοντας το προβάδισμα με 65-46 και ουσιαστικά «τελείωσαν τη δουλειά» στην τρίτη περίοδο με ένα επιμέρους 24-11. Για τους Μιλγουόκι Μπακς, κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με 20 πόντους και ακολούθησε ο Κάιλ Κούζμα με 13.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, οι Λέικερς πέρασαν από το Φοίνιξ σε μια απίθανη ματσάρα με 116-114, που στο τέλος θα μπορούσαν να πάρουν και οι Σανς.
Για άλλη μια φορά, ο κορυφαίος για τους «λιμνάνθρωπους» ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς που μέτρησε 29 πόντους και 6 ασίστ, την ώρα που ο Ντέβιν Μπούκερ τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετός για την ομάδα του.
Από το υπόλοιπο πρόγραμμα δεσπόζει η νίκη των Μπλέιζςρς, απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, σε ένα παιχνίδι που ο Σίντον Σαρπ σταμάτησε στους 35 πόντους και κατάφερε να «λυγίσει» τον Στεφ Κάρι, που μέτρησε 48, την ίδια ώρα που οι Ατλάντα Χοκς έριξαν στο καναβάτσο τους Φιλαδέλφεια 76ερς, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντάισον Ντάνιελς, που μέτρησε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA
Πέισερς-Γουίζαρντς 89-108
Καβαλίερς-Χόρνετς 111-119
Χοκς-Σίξερς 120-117
Νετς-Μπακς 127-82
Μπουλς-Πέλικανς 104-114
Τίμπεργουλβς-Κινγκς 117-103
Σανς-Λέικερς 114-116
