Μπακς – Σέλτικς 116-101: Επέστρεψαν στις νίκες, χωρίς τον Γιάννη
Μια από τις... σπάνιες φετινές τους νίκες χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πήραν οι Μιλγουόκι Μπακς επί των Μπόστον Σέλτικς.
- Ο Δένδιας στο Υποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» – Παρακολούθησε βολή του νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4»
- Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διαλύει το κοινοβούλιο για να «επιστρέψει η εξουσία στον λαό»
- Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
- Λαμία: Στα δικαστήρια η αγρότισσα που συνελήφθη για βίντεο στο Tik Tok – Τι ισχυρίζεται
Οι Μιλγουόκι Μπακς πέτυχαν μία σπουδαία νίκη, απόντος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, επικρατώντας των Μπόστον Σέλτικς με σκορ 116-101. Με αυτή τη νίκη βελτίωσαν παράλληλα το ρεκόρ τους στο NBA σε 11-15.
Οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους 27-13 στην τρίτη περίοδο και πήραν τα ηνία του αγώνα (87-80), συνεχίζοντας την κυριαρχία τους και στην τέταρτη περίοδο, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.
O Μπόμπι Πόρτις με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των Μπακς, με τον Τζόρνταν Ουόλς να ξεχωρίζει για τους Μπόστον Σέλτικς, έχοντας 20 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Από εκεί και πέρα, σημαντικές νίκες εν όψει της συνέχειας πέτυχαν οι Πέλικανς, Ρόκετς και Νάγκετς κόντρα σε Μπλέιζερς, Κλίπερς και Κινγκς.
Τα αποτελέσματα του NBA:
Μπακς – Σέλτικς 116-101
Πέλικανς – Μπλέιζερς 143-120
Ρόκετς – Κλίπερς 115-113
Κινγκς – Νάγκετς 105-136
- Τι είπε ο προπονητής της Μπράιτον για τον τραυματισμό του Τζίμα και τα… προσεχώς του Κωστούλα (vid)
- Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον νέο προπονητή της Β’ ομάδας
- Ο Μάκης Γκαγκάτσης έκανε τον απολογισμό της ΕΠΟ επί των ημερών του: «Αξιόπιστη Ομοσπονδία με σχέδιο, διαφάνεια και ενότητα»
- Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ
- Η ΑΕΚ κλείδωσε πρόκριση και εκτόξευσε τις πιθανότητές της για top-8 (pic)
- Ιταλία: Οπαδός… έστειλε γυναίκα διαιτητή να «πλύνει τα πιάτα» και οι υπόλοιποι τον έκραξαν (vid)
- Οι νέες πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Το σενάριο για «εμφύλιο» στα πλέι-οφ
- NCAA: Νέα τρομερή εμφάνιση και «τριαντάρα» του Αβδάλα (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις