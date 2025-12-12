Μπακς – Σέλτικς 116-101: Επέστρεψαν στις νίκες, χωρίς τον Γιάννη

Οι Μιλγουόκι Μπακς πέτυχαν μία σπουδαία νίκη, απόντος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, επικρατώντας των Μπόστον Σέλτικς με σκορ 116-101. Με αυτή τη νίκη βελτίωσαν παράλληλα το ρεκόρ τους στο NBA σε 11-15.

Οι γηπεδούχοι έκαναν επί μέρους 27-13 στην τρίτη περίοδο και πήραν τα ηνία του αγώνα (87-80), συνεχίζοντας την κυριαρχία τους και στην τέταρτη περίοδο, φτάνοντας με άνεση στη νίκη.

O Μπόμπι Πόρτις με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των Μπακς, με τον Τζόρνταν Ουόλς να ξεχωρίζει για τους Μπόστον Σέλτικς, έχοντας 20 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από εκεί και πέρα, σημαντικές νίκες εν όψει της συνέχειας πέτυχαν οι Πέλικανς, Ρόκετς και Νάγκετς κόντρα σε Μπλέιζερς, Κλίπερς και Κινγκς.

Τα αποτελέσματα του NBA:

Μπακς – Σέλτικς 116-101

Πέλικανς – Μπλέιζερς 143-120

Ρόκετς – Κλίπερς 115-113

Κινγκς – Νάγκετς 105-136