Τα δεδομένα για Νικς και Αντετοκούνμπο – Το σενάριο για Λέικερς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπαθεί αυτόν τον καιρό να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί και να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, ωστόσο τα σενάρια για το μέλλον του συνεχίζουν να πέφτουν… κατά ριπάς.

Αυτή τη φορά σύμφωνα με το «The People’s Insider» του γνωστού δημοσιογράφου, Τζέικ Φίσερ, τονίζει ότι ο «Greek Freak» έχει λάβει τις αποφάσεις του σχετικά με την ομάδα που θέλει να αγωνιστεί αν και εφόσον αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο σύλλογος αυτός δεν είναι άλλος από τους Νιου Γιορκ Νικς, με τους οποίους ο Αντετοκούνμπο είχε έρθει σε επικοινωνία το καλοκαίρι που μας πέρασε, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει η υπόθεση περαιτέρω αφού ο Έλληνας σούπερ σταρ επέλεξε να μείνει στο Ουισκόνσιν.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Γιάννης θα συναντηθεί κάποια στιγμή με τη διοίκηση των Μπακς για να συζητήσουν το μέλλον του και αλλά και το μέλλον της ομάδας, η οποία μέχρι πρότινος τα πηγαίνει πολύ άσχημα χωρίς εκείνον.

Αξίζει να σημειώσουμε, πάντως, ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, που έβαζαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο στόχαστρο των Λέικερς.

«Οι Λέικερς θα χρειάζονταν μάλλον μια τρίτη ομάδα να εμπλακεί στην ανταλλαγή, αφού οι Μπακς δεν έχουν τον έλεγχο των τριών επόμενων πικ τους στο ντραφτ. Μπορείς να βάλεις στην ανταλλαγή μια τρίτη ομάδα που θα προσφέρει πικ; Οι Λέικερς έχουν επίσης κάποια συμβόλαια που λήγουν. Αν ο Γιάννης πει στους Μπακς, ‘ανταλλάξτε με στους Λέικερς’, θα γίνει Laker.

Αλλά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν το βλέπω να γίνεται. Δεν μπορούν να κερδίσουν έναν πόλεμο προσφορών με άλλες ομάδες. Αλλά αν ο Γιάννης πει ‘κάντε με Laker’, ναι, υπάρχει μια συμφωνία που θα μπορούσε να συμβεί… Θα ήταν μια μακρά διαδικασία για να φτάσουμε εκεί, αλλά δεν θα ήταν αδύνατο. Αν δεν πει τίποτα ο Γιάννης, αμφιβάλλω αν μπορεί να γίνει μια τέτοια ανταλλαγή», ανέφερε ο έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ.