Ιράν: Μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων της Τεχεράνης, τονίζει ο Γαλιμπάφ
«Δεν υπάρχει εναλλακτική» για τις ΗΠΑ, τονίζει ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ «παρά μόνο να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού όπως αποτυπώνονται στην πρόταση 14 σημείων».
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ υποστήριξε χθες Δευτέρα πως είναι μονόδρομος για τις ΗΠΑ η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη με στόχο τον τερματισμό του πολέμου (στη φωτογραφία αρχείου από Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters, επάνω, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ).
«Οσο περισσότερο κωλυσιεργούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους αμερικανούς φορολογούμενους»
«Δεν υπάρχει εναλλακτική», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «παρά μόνο να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού όπως αποτυπώνονται στην πρόταση 14 σημείων».
«Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη», δήλωσε.
«Οσο περισσότερο κωλυσιεργούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους αμερικανούς φορολογούμενους», συμπλήρωσε ο Γαλιμπάφ.
There is no alternative but to accept the rights of the Iranian people as laid out in the 14-point proposal.
Any other approach will be completely inconclusive; nothing but one failure after another.
The longer they drag their feet, the more American taxpayers will pay for it.
— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026
Στρατιωτική δράση
Λιγότερο από ένα 24ωρο αφότου απέρριψε ως απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για το τέλος του πολέμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας στον Λευκό Οίκο.
Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, στη συνάντηση θα εξεταστεί η ανάληψη στρατιωτικής δράσης.
Τρεις αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι, μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα. Υποστηρίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.
Ωστόσο, η απόρριψη πολλών από τα αιτήματά του από την Τεχεράνη και η άρνησή της να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα θέτουν ξανά στο τραπέζι τη στρατιωτική δράση.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει δημόσια αρκετές φορές με βομβαρδισμό των υποδομών στο Ιράν εάν η διπλωματία αποτύχει (περισσότερα εδώ).
