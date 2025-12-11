Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς
Αμερικανικά ρεπορτάζ ανέφεραν προ ημερών ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στους συμπαίκτες του για τις φήμες περί αποχώρησής του, ωστόσο ο Κάιλ Κούζμα διέψευσε πως κάτι τέτοιο συνέβη.
- Βορίζια: Νέες καταθέσεις για τον θάνατο της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
- Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου
- «Θέλουμε απαντήσεις - Ο γιος μας πέθανε από κωλυσιεργία» - Συγκλονίζουν οι γονείς του 37χρονου ορειβάτη
- Φρίκη: 89χρονη σκότωσε κουτάβια και όταν ένας 25χρονος της πέταξε πέτρες εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο
Ο Κάιλ Κούζμα έβαλε… φρένο στην παραφιλολογία που κυκλοφορούσε σχετικά με το ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συναντήθηκε με τους συμπαίκτες του στο Μιλγoυόκι.
Συγκεκριμένα, ο Κούζμα ήταν κατηγορηματικός αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Δεν θυμάμαι να μας συνάντησε. Δεν έκατσε να μας μιλήσει. Δεν έγινε έτσι».
Η σχετική ανάρτηση
Kyle Kuzma says Giannis did NOT meet with his teammates.
«I don’t really remember a time he met with us. He didn’t sit us down like the apprentice. It didn’t go down like that»
(Via @jackmaloneycbs ) pic.twitter.com/K2zBp1wqh8
— NBACentral (@TheDunkCentral) December 10, 2025
Υπενθυμίζεται ότι το ρεπορτάζ που είχε κυκλοφορήσει ανέφερε ότι ο «Greek Freak» συναντήθηκε με τους συμπαίκτες του στο Μιλγουόκι και τους εξήγησε ότι πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στο μπάσκετ και όχι στα σενάρια αποχώρησής του από τα «ελάφια».
- «Καμπάνα» από τη Euroleague στον Ερυθρό Αστέρα
- Eurocup Women: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «32»
- Φινλανδία: Έφηβος έβαλε φωτιά στο γήπεδο της ομάδας του μετά τον υποβιβασμό της! (vid)
- Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς
- Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)
- Σαουδική Αραβία καλεί Σαλάχ: «Είναι ευπρόσδεκτος στο πρωτάθλημα»
- Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη
- Για το «διπλό» και το βήμα οκτάδας στην Τουρκία η ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις