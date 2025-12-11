Ο Κούζμα διέψευσε τα περί ομιλίας του Αντετοκούνμπο στα αποδυτήρια των Μπακς

Ο Κάιλ Κούζμα έβαλε… φρένο στην παραφιλολογία που κυκλοφορούσε σχετικά με το ρεπορτάζ που κυκλοφόρησε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συναντήθηκε με τους συμπαίκτες του στο Μιλγoυόκι.

Συγκεκριμένα, ο Κούζμα ήταν κατηγορηματικός αναφέροντας χαρακτηριστικά πως: «Δεν θυμάμαι να μας συνάντησε. Δεν έκατσε να μας μιλήσει. Δεν έγινε έτσι».

Η σχετική ανάρτηση

Υπενθυμίζεται ότι το ρεπορτάζ που είχε κυκλοφορήσει ανέφερε ότι ο «Greek Freak» συναντήθηκε με τους συμπαίκτες του στο Μιλγουόκι και τους εξήγησε ότι πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στο μπάσκετ και όχι στα σενάρια αποχώρησής του από τα «ελάφια».