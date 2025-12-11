Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη
Ενώ οι φήμες αποχώρησής του από το Μιλγουόκι είναι σε... έξαρση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρίχνει κι άλλο... καύσιμο στη φωτιά, αγοράζοντας ένα οκταόροφο κτίριο στο Μπρούκλιν έναντι 14,1 εκατ. δολαρίων!
Πιο ορατό από ποτέ φαίνεται πως είναι το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί σύντομα η λαμπερή θητεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς. Προ λίγων ημερών, ο παγκόσμιος σούπερσταρ του μπάσκετ είχε προχωρήσει σε μια κίνηση που προκάλεσε πολλά ερωτηματικά, διαγράφοντας από τον λογαριασμό του στο Instagram κάθε ανάρτηση σχετική με τα «Ελάφια», ανάβοντας το πρώτο… φιτίλι. Τώρα, ο Έλληνας φόργουορντ προχωρά σε μια ακόμη κίνηση που ρίχνει περισσότερο καύσιμο στη φωτιά που έχει ανάψει στο Γουισκόνσιν γύρω από το μέλλον του, αγοράζοντας ένα κτίριο στη Νέα Υόρκη, την πόλη όπου εδρεύει η ομάδα που εδώ και χρόνια παλεύει να τον… ψήσει να αλλάξει στρατόπεδο, οι Νιου Γιορκ Νικς!
Υπενθυμίζεται ότι προσφάτως ο έγκυρος Αμερικανός ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια, είχε αναφέρει ότι ο εκπρόσωπος του «Greek Freak», Άλεξ Σαράτσης, είχε ξεκινήσει συζητήσεις με τη διοίκηση των Μπακς αναφορικά με το μέλλον του Γιάννη εκεί, αφού ο ίδιος φαίνεται πως είναι… λιγότερο σίγουρος από κάθε άλλη φορά κατά τη θητεία του στο NBA ότι το Μιλγουόκι είναι το κατάλληλο μπασκετικό περιβάλλον για το μέλλον του και η ομάδα που μπορεί να του προσφέρει όσα θέλει να κυνηγήσει -δηλαδή νίκες και πρωταθλήματα.
Ενώ ο Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε ξανά και θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες, προ ημερών συναντήθηκε με τους συμπαίκτες του και τους είπε πως παρά τα όσα κυκλοφορούν και όλες τις πιθανές φήμες γύρω από το μέλλον του -και μοιραία γύρω από το μέλλον ολόκληρου του μπασκετικού οργανισμού του Μιλγουόκι- αυτοί θα πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένοι στη δουλειά τους και να φροντίσουν το πώς θα βελτιώνονται και θα βελτιώνουν την εικόνα της ομάδας. «Προφανώς, τα πράγματα έχουν φτάσει σε ένα σημείο όπου ένιωσε ότι έπρεπε να μιλήσει σε μερικούς από τους συμπαίκτες του», είχε τονίσει χαρακτηριστικά ο Κρις Χέινς στο NBA TV.
Η επένδυση των 14,1 εκατ. δολαρίων στη Νέα Υόρκη
Ως προς τη νέα επενδυτική κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, πρόκειται για ένα οκταόροφο κτίριο 26.902 τ.μ. στη Λεωφόρο Κλάρκσον 111 στο Μπρούκλιν, το οποίο κόστισε 14,1 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού η τιμή των κτιρίων στην περιοχή κοστολογείται στα 524 δολάρια ανά τετραγωνικό.
Το κτίριο που κατασκευάστηκε το 2018, περιλαμβάνει 28 διαμερίσματα και το deal ολοκληρώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2025.
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, είχε αποκαλύψει πριν την έναρξη της σεζόν την επιθυμία του Γιάννη να γίνει ανταλλαγή, με πιθανότερο τότε προορισμό, τους Νιου Γιορκ Νικς. «Οι Μπακς πήραν τηλέφωνο τους Νικς και ζήτησαν να ακούσουν μια προσφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επειδή ο Γιάννης είπε: “Θέλω να γίνω παίκτης των Νικς.” … Παιδιά, ο Γιάννης είχε ήδη ζητήσει ανταλλαγή», είχε αναφέρει τότε στο ρεπορτάζ του ο Αμερικανός.
