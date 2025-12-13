Τι θα ζητήσουν οι Μπακς για την ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο

Τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν «φουντώσει», αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς δεν συζητούν για πιθανή ανταλλαγή του προτού ο ίδιος ξεκαθαρίσει τα «θέλω» του.

Ο Greek Freak είναι το πιο «καυτό» όνομα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και ο λόγος είναι οι φήμες για πιθανή αποχώρηση από το Μιλγουόκι, παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με τα ελάφια. Ο Αντετοκούνμπο για πρώτη φορά στην καριέρα του παρουσιάζεται «μια ανάσα» από την αποχώρησή του από το Μιλγουόκι. Ωστόσο, οι Μπακς δεν συζητούν με τις ομάδες που τους καλούν για την ανταλλαγή του.

Αυτό συμβαίνει, διότι οι Μπακς θα μπουν σε συζητήσεις για την αποχώρηση του Αντετοκούνμπο μόνο αν ο ίδιος τους δηλώσει ξεκάθαρα πως θέλει να αλλάξει «στέγη» και δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, μιας και ο ίδιος ο Έλληνας σούπερ σταρ είναι προσηλωμένος στην άμεση επιστροφή του στη δράση μετά τον τραυματισμό που υπέστη πριν από μερικές μέρες.

Τι λέει ο Μαρκ Στάιν για τον Αντετοκούνμπο και το μέλλον του

«Οι ομάδες τηλεφωνούν στους Μπακς και οι Μπακς απαντούν συνεχώς: Δεν είναι διαθέσιμος, δεν τον ανταλλάσσουμε. Ο μόνος τρόπος να ανοίξει θέμα για τον Γιάννη — να υπάρξει δηλαδή… πλειστηριασμός για την απόκτησή του — είναι να πάει ο ίδιος ο Γιάννης στους Μπακς και να πει θέλω να φύγω. Πρέπει να το πει ξεκάθαρα και κατηγορηματικά και αυτό δεν έχει συμβεί», ανέφερε ο έμπειρος ρεπόρτερ.