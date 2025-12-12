Πέρκινς: «Ο Αντετοκούνμπο είναι δειλός – Να βγει να πει ότι θέλει να αποχωρήσει»
Ο αναλυτής του NBA Κέντρικ Πέρκινς τόνισε σε δηλώσεις του ότι το γεγονός πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεκαθαρίζει το θέμα της παραμονής του ή όχι στους Μιλγουόκι Μπακς, συνιστά λανθασμένο χειρισμό.
- Εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, πόσα κερδίζουν οι εταιρείες όπλων;
- Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι δύο συλληφθέντες
- Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
- «Μετά όσα είπα για τον 'Φραπέ' με απείλησαν ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» λέει ο Μανδραβέλης
Ολοένα και φουντώνουν οι φήμες περί αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς με ανταλλαγή, με τους Νιου Γιορκ Νικς και τους Λος Άντζελες Λέικερς να είναι οι επικρατέστερες ομάδες προκειμένου να αποκτήσουν τον «Greek Freak».
Σύμφωνα με τον γνωστό αναλυτή του NBA και παλαίμαχο σέντερ ο σταρ των Μπακς δεν έχει χειριστεί σωστά το θέμα, τονίζοντας πως θα όφειλε να βγει να πει ότι θέλει να αποχωρήσει. Μάλιστα χαρακτήρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δειλό.
«Ο Γιάννης είναι δειλός. Δεν θέλει να είναι εκεί και είναι OK. Να βγει να πει πως θέλει ανταλλαγή και ότι έφτασε η ώρα να αποχωρήσει γιατί κουράστηκε», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του πάντα αιχμηρού στις αναλύσεις του Πέρκινς.
Από την πλευρά του ο επίσης πρώην παίκτης και νυν αναλυτής Ρίτσαρντ Τζέφερσον, ύψωσε ασπίδα προστασίας στον Αντετοκούνμπο λέγοντας πως κανείς δεν μπορεί να κρίνει το πώς χειρίζεται την κατάσταση. «Ποιος είσαι εσύ ή εγώ για να πούμε στον Γιάννη πως θα χειριστεί την έξοδο του από μια ομάδα που μαζί της πήρε πρωτάθλημα, βραβεία MVP και βραβείο Finals MVP; Ποιοι είμαστε εμείς που θα του πούμε πως θα το χειριστεί αυτό; Έχουν ομάδα… και εσύ λες «έχω κουραστεί από αυτό». Κανείς δεν δίνει δεκάρα, ο Γιάννης δεν δίνει δεκάρα για το τι έχεις κουραστεί, ούτε πρέπει, με όλο τον σεβασμό» ανέφερε χαρακτηριστικά.
- Αγωνία στην ΑΕΚ ενόψει Παναθηναϊκού: Εκτός προπόνησης ο Σίλβα
- Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
- Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»
- Ο Μπενίτεθ παράδεχτηκε εμμέσως την πραγματικότητα
- Sky Sports: «Ζιντάν, Κλοπ και Αρμπελόα υποψήφιοι για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης»
- Πέρκινς: «Ο Αντετοκούνμπο είναι δειλός – Να βγει να πει ότι θέλει να αποχωρήσει»
- Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Τίμι Άλεν
- Η Μπαρτσελόνα παίρνει μέτρα ενόψει Ολυμπιακού για να μη γίνει… ΣΕΦ το γήπεδό της!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις