Πέρκινς: «Ο Αντετοκούνμπο είναι δειλός – Να βγει να πει ότι θέλει να αποχωρήσει»

Ολοένα και φουντώνουν οι φήμες περί αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς με ανταλλαγή, με τους Νιου Γιορκ Νικς και τους Λος Άντζελες Λέικερς να είναι οι επικρατέστερες ομάδες προκειμένου να αποκτήσουν τον «Greek Freak».

Σύμφωνα με τον γνωστό αναλυτή του NBA και παλαίμαχο σέντερ ο σταρ των Μπακς δεν έχει χειριστεί σωστά το θέμα, τονίζοντας πως θα όφειλε να βγει να πει ότι θέλει να αποχωρήσει. Μάλιστα χαρακτήρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δειλό.

«Ο Γιάννης είναι δειλός. Δεν θέλει να είναι εκεί και είναι OK. Να βγει να πει πως θέλει ανταλλαγή και ότι έφτασε η ώρα να αποχωρήσει γιατί κουράστηκε», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του πάντα αιχμηρού στις αναλύσεις του Πέρκινς.

Από την πλευρά του ο επίσης πρώην παίκτης και νυν αναλυτής Ρίτσαρντ Τζέφερσον, ύψωσε ασπίδα προστασίας στον Αντετοκούνμπο λέγοντας πως κανείς δεν μπορεί να κρίνει το πώς χειρίζεται την κατάσταση. «Ποιος είσαι εσύ ή εγώ για να πούμε στον Γιάννη πως θα χειριστεί την έξοδο του από μια ομάδα που μαζί της πήρε πρωτάθλημα, βραβεία MVP και βραβείο Finals MVP; Ποιοι είμαστε εμείς που θα του πούμε πως θα το χειριστεί αυτό; Έχουν ομάδα… και εσύ λες «έχω κουραστεί από αυτό». Κανείς δεν δίνει δεκάρα, ο Γιάννης δεν δίνει δεκάρα για το τι έχεις κουραστεί, ούτε πρέπει, με όλο τον σεβασμό» ανέφερε χαρακτηριστικά.