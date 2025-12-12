sports betsson
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Πέρκινς: «Ο Αντετοκούνμπο είναι δειλός – Να βγει να πει ότι θέλει να αποχωρήσει»
Μπάσκετ 12 Δεκεμβρίου 2025 | 15:03

Πέρκινς: «Ο Αντετοκούνμπο είναι δειλός – Να βγει να πει ότι θέλει να αποχωρήσει»

Ο αναλυτής του NBA Κέντρικ Πέρκινς τόνισε σε δηλώσεις του ότι το γεγονός πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεκαθαρίζει το θέμα της παραμονής του ή όχι στους Μιλγουόκι Μπακς, συνιστά λανθασμένο χειρισμό.

Ολοένα και φουντώνουν οι φήμες περί αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς με ανταλλαγή, με τους Νιου Γιορκ Νικς και τους Λος Άντζελες Λέικερς να είναι οι επικρατέστερες ομάδες προκειμένου να αποκτήσουν τον «Greek Freak».

Σύμφωνα με τον γνωστό αναλυτή του NBA και παλαίμαχο σέντερ ο σταρ των Μπακς δεν έχει χειριστεί σωστά το θέμα, τονίζοντας πως θα όφειλε να βγει να πει ότι θέλει να αποχωρήσει. Μάλιστα χαρακτήρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δειλό.

«Ο Γιάννης είναι δειλός. Δεν θέλει να είναι εκεί και είναι OK. Να βγει να πει πως θέλει ανταλλαγή και ότι έφτασε η ώρα να αποχωρήσει γιατί κουράστηκε», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του πάντα αιχμηρού στις αναλύσεις του Πέρκινς.

Από την πλευρά του ο επίσης πρώην παίκτης και νυν αναλυτής Ρίτσαρντ Τζέφερσον, ύψωσε ασπίδα προστασίας στον Αντετοκούνμπο λέγοντας πως κανείς δεν μπορεί να κρίνει το πώς χειρίζεται την κατάσταση. «Ποιος είσαι εσύ ή εγώ για να πούμε στον Γιάννη πως θα χειριστεί την έξοδο του από μια ομάδα που μαζί της πήρε πρωτάθλημα, βραβεία MVP και βραβείο Finals MVP; Ποιοι είμαστε εμείς που θα του πούμε πως θα το χειριστεί αυτό; Έχουν ομάδα… και εσύ λες «έχω κουραστεί από αυτό». Κανείς δεν δίνει δεκάρα, ο Γιάννης δεν δίνει δεκάρα για το τι έχεις κουραστεί, ούτε πρέπει, με όλο τον σεβασμό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

World
Shein, Temu: Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα στην ΕΕ από 1η Ιουλίου 2026

Shein, Temu: Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα στην ΕΕ από 1η Ιουλίου 2026

World
Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο «Qsport» και αναφέρθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League και εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Μπάσκετ 12.12.25

Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»

Η Φενερμπαχτσέ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό (16/12) στην Ευρωλίγκα και την Αναντολού Εφές (14/12) στο τουρκικό πρωτάθλημα εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»

Η κατάθεση του Μανόλη Χνάρη αφήνει «έκθετη τη Χαριλάου Τρικούπη» σημειώνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η Δήμαρχος της Γένοβας και πρωτοπόρο στέλεχος της ιταλικής Αριστεράς, Σίλβια Σάλις συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες. Τα κοινά προβλήματα σε Ελλάδα και Ιταλία.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό

Τα συγχαρητήρια του ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup και η στρατηγική Ανδρουλάκη ενόψει προϋπολογισμού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική 12.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απόλυτα δικαιωμένο αισθάνεται το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του Μανόλη Χνάρη. «Με τις απαντήσεις του μάρτυρα αποδομήθηκε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ, με σαφείς, και τεκμηριωμένες απαντήσεις», σημειώνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα
Κόσμος 12.12.25

«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα

O βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ Μπράιαν Στερν αφηγείται την επικίνδυνη νυχτερινή αποστολή που παρείχε την τέλεια κάλυψη για τη διαφυγή της Μαρία Κόρινα Ματσάδο

Σύνταξη
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο