Οι Μαϊάμι Χιτ στο «κόλπο» για τον Αντετοκούνμπο
Οι Μαϊάμι Χιτ παρακολουθούν την υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και δεν αποκλείεται να τον «χτυπήσουν».
Χωρίς αμφιβολία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το πρόσωπο των τελευταίων εβδομάδων στο ΝΒΑ, με την αποχώρησή του από τους Μιλγουόκι Μπακς να είναι πιο πιθανή από ποτέ και τα σενάρια να… δίνουν και να παίρνουν.
Μετά τους Νικς και τους Λέικερς, οι Μαϊάμι Χιτ είναι η επόμενη ομάδα που «μπαίνει» στο χορό των σεναρίων, σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Μαρκ Στάιν στο podcast του.
Και οι Χιτ στη διεκδίκηση του Αντετοκούνμπο
Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός δημοσιογράφος ανέφερε πως οι Χιτ εξετάζουν σοβαρά την υπόθεση και τις πιθανότητες να κάνουν πρόταση στους Μπακς για τον Greek Freak, με τους εκπροσώπους του μάλιστα να είναι θετικό στο ενδεχόμενο, μιας και η πολιτεία της Φλόριντα δεν επιβάλλει φορολογία.
Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην Αμερική, είχε εκφράσει την επιθυμία να παίξει στη Νέα Υόρκη και τους Νικς, ωστόσο αν αυτό δεν μπορέσει να επιτευχθεί, η επιλογή του Μαϊάμι είναι η αμέσως επόμενη «λογική», μιας και πρόκειται για μια ομάδα με σταθερές βάσεις υπό τον Έρικ Σπόελστρα, εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ και σαν αγορά, η Φλόριντα είναι σαφώς καλύτερη από αυτή του Μιλγουόκι.
