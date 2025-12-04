Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα μείνει εκτός δράσης από δύο 2 έως 4 εβδομάδες μετά τον τραυματισμό του
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Μπακς με τους Πίστονς κι έτσοι οι Μπακς θα στερηθούν τις πολύτιμες υπηρεσίες του μέχρι έναν μήνα.
Οι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (4/12) την πρωτοπόρο της Περιφέρειας, καθώς επικράτησαν με σκορ 113-109 των Ντιτρόιτ Πίστονς (17-5), για να ανέβουν στο 10-13.
Ωστόσο, ήταν πύρρειος νίκη λόγω του τραυματισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της αγωνίας που υπάρχει για την κατάστασή του.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ χωρίς να υπάρξει επαφή με αντίπαλο έπεσε στο παρκέ στο 3′ και αποχώρησε άμεσα για τα αποδυτήρια.
Ο Σαμς Σαράνια γνωστοποίησε πως ο «Greek Freak» υπέστη θλάση στη γάμπα και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 2-4 εβδομάδες χάνοντας τα αντίστοιχα ματς που θα δώσουν οι Μπακς μέσα σε αυτό το διάστημα.
Να αναφέρουμε πως οι Μπακς βρίσκονται στην 10η θέση της ανατολικής περιφέρειας με ρεκόρ 10 νίκες και 13 ήττες.
Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo is expected to be sidelined for approximately 2 to 4 weeks with a right calf strain, sources tell ESPN. pic.twitter.com/k5TyjEo6Eh
— Shams Charania (@ShamsCharania) December 4, 2025
