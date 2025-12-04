Δημοσίευμα ανάβει… φωτιές στο NBA: «Οι Σπερς θέλουν τον Αντετοκούνμπο στο πλευρό του Γουεμπανιάμα»
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς φέρονται να είναι έτοιμοι να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να αποκτήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και να τον προσθέσουν στο πλευρό του Βίκτορ Γουεμπανιάμα.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί το πιο «καυτό» όνομα στις ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες τόσο για τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με τους Πίστονς, όσο και για τα σενάρια σχετικά με πιθανή ανταλλαγή που ολοένα και φουντώνουν.
Την ώρα που ο Έλληνας σούπερ σταρ περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων του για να διαπιστωθεί και το μέγεθος του τραυματισμού που έχει υποστεί, οι περισσότερες ιστοσελίδες και τα ΜΜΕ ασχολούνται και με το… μέλλον του «Greek Freak».
Αν και ο Ντοκ Ρίβερς διέψευσε οποιαδήποτε φήμη για ανταλλαγή και αποχώρηση του Γιάννη, φήμες λένε πως έχει ήδη ξεκινήσει μια σειρά από επαφές το Σαν Αντόνιο για να κάνει τη «βόμβα» του αιώνα στο ΝΒΑ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα στις ΗΠΑ λοιπόν, οι Σπερς έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες για να αποκτήσουν τον Αντετοκούνμπο και να τον φέρουν δίπλα στον Γουεμπανιάμα σε μια κίνηση που φαντάζει ιδανική για να επιστρέψουν στην κορυφή οι Τεξανοί.
Μάλιστα, το Dallas Hoops Journal υποστηρίζει ότι στο μυαλό των Σπερς είναι ήδη στο πώς θα «δημιουργήσουν» την καλύτερη δυνατή πρόταση για trade αποκτώντας τον Γιάννη από τους Μπακς και μάλιστα πριν ολοκληρωθεί η trade deadline στο ΝΒΑ, σε μια κίνηση που θα ταράξει τα νερά στο ΝΒΑ.
Δείτε το δημοσίευμα για Αντετοκούνμπο και Σπερς:
REPORT: The San Antonio Spurs are expected to ‘aggressively pursue’ Gianni’s Antetokounmpo in a trade with Milwaukee, to pair him with Victor Wembanyama, according to @DALHoopsJournal.
A package that includes players like Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell, & draft… pic.twitter.com/GQd4buwkLb
— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 4, 2025
