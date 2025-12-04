Ο νέος τραυματισμός, τα «γαλλικά» του Αντετοκούνμπο και η αντίδραση του Θανάση (vid)
Η αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τον νέο τραυματισμό του και ο Θανάσης που δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο αδερφός του χτύπησε σε μία ανύποπτη φάση.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, καθώς τραυματίστηκε μόλις στο τρίτο λεπτό του αγώνα.
Ο Greek Freak έπεσε στο παρκέ, φανερά εκνευρισμένος και ξέσπασε βρίζοντας στα ελληνικά, εκφράζοντας την απογοήτευσή του.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ και δύο φορές MVP της κανονικής διάρκειας της σεζόν, χτύπησε στο δεξί πόδι στον αγώνα των «ελαφιών» με τους Πίστονς.
Χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση ή κάτι που να προμηνύει το… κακό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπεσε στο παρκέ στο τρίτο λεπτό του ματς και κρατούσε το πόδι του. Ο αδερφός του, Θανάσης έδειχνε πολύ ανήσυχος στον πάγκο και η έκφραση του Greek Freak μαρτυρούσε το μέγεθος του πόνου.
Δείτε το βίντεο με τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο:
The way Giannis Antetokounmpo acted was if it was an Achilles Rupture
But the mechanism looks more like a calf strain pic.twitter.com/3iIoW1DjR6
— Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) December 4, 2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν συνέχισε στο ματς και πλέον αναμένεται να υποβληθεί σε εξειδικευμένες εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.
