«Βόμβα» για Αντετοκούνμπο: «Ξεκίνησε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του»

Οι Μπακς και ο δύο φορές MVP του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του σταρ στο franchise, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια του ESPN.

Οι συζητήσεις, στις οποίες βρίσκεται και ο μάνατζερ του αστέρα των «Ελαφιών» Άλεξ Σαράτσης, περιλαμβάνουν το αν ο Giannis θα παραμείνει στη μοναδική ομάδα με την οποία έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ ή αν το Μιλγουόκι θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωριστεί τον σταρ της. Η απόφαση θα ληφθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Just in: Giannis Antetokounmpo and his agent Alex Saratsis have started conversations with the Milwaukee Bucks about the two-time NBA MVP’s future – and discussing whether his best fit is staying or elsewhere, sources tell ESPN. A resolution is expected in the coming weeks. pic.twitter.com/NfrpL2Ffvr — Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2025

«Πηγές μου αναφέρουν πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του Άλεξ Σαράτσης, ξεκίνησαν ανοιχτές συζητήσεις που είναι ενεργές αυτή τη στιγμή με τους Μπακς, σχετικά με το ενδεχόμενο το μέλλον του να είναι καλύτερο στο Μιλγουόκι, ή το μέλλον του είναι καλύτερο μακριά από το Μιλγουόκι. Το αν θα εξελιχθεί σε κάποιο tradε θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε ο Σαράνια και συνέχισε:

«Οι Μπακς έχουν ρεκόρ 9-13 και πρόσφατα έχασα από τους Ουάσιγκτον Γουίζαρντς, παρά το προβάδισμα 16 πόντων τη Δευτέρα. Ο Γιάννης ήταν απογοητευμένος με την πρόσφατη ήττα, όπως και ο Τζον Χορστ, αλλά και ο Ντοκ Ρίβερς. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση μέσα στον οργανισμό των Μπακς. Υπάρχει και μια αίσθηση έντασης γύρω από τα αποδυτήρια σχετικά με το τι σημαίνει όλο αυτό για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο».

.@ShamsCharania shares more details with @malika_andrews regarding Giannis’ future with the Bucks ✍ pic.twitter.com/XJkJlKrYiO — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 3, 2025

Στις 13 σεζόν του με τους Μπακς, ο Αντετοκούνμπο έχει κατακτήσει δύο βραβεία MVP της λίγκας και τον τίτλο του NBA το 2021, με μέσο όρο 24 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σουτάροντας με 55,2% εντός πεδιάς. Στους 16 αγώνες της φετινής σεζόν, ο μέσος όρος του είναι 30,6 πόντοι, 10,7 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ.

Παρά την εξαιρετική απόδοση του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς μετρούν 9 νίκες και 13 ήττες στη σεζόν και έχουν χάσει οκτώ από τους τελευταίους 10 αγώνες τους.