«Βόμβα» για Αντετοκούνμπο: «Ξεκίνησε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του»
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον Σαμς Σαράνια να τονίζει πως ο «Greek Freak» έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του.
Οι Μπακς και ο δύο φορές MVP του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, έχουν ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με το μέλλον του σταρ στο franchise, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια του ESPN.
Οι συζητήσεις, στις οποίες βρίσκεται και ο μάνατζερ του αστέρα των «Ελαφιών» Άλεξ Σαράτσης, περιλαμβάνουν το αν ο Giannis θα παραμείνει στη μοναδική ομάδα με την οποία έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ ή αν το Μιλγουόκι θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αποχωριστεί τον σταρ της. Η απόφαση θα ληφθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
«Πηγές μου αναφέρουν πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του Άλεξ Σαράτσης, ξεκίνησαν ανοιχτές συζητήσεις που είναι ενεργές αυτή τη στιγμή με τους Μπακς, σχετικά με το ενδεχόμενο το μέλλον του να είναι καλύτερο στο Μιλγουόκι, ή το μέλλον του είναι καλύτερο μακριά από το Μιλγουόκι. Το αν θα εξελιχθεί σε κάποιο tradε θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε ο Σαράνια και συνέχισε:
«Οι Μπακς έχουν ρεκόρ 9-13 και πρόσφατα έχασα από τους Ουάσιγκτον Γουίζαρντς, παρά το προβάδισμα 16 πόντων τη Δευτέρα. Ο Γιάννης ήταν απογοητευμένος με την πρόσφατη ήττα, όπως και ο Τζον Χορστ, αλλά και ο Ντοκ Ρίβερς. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση μέσα στον οργανισμό των Μπακς. Υπάρχει και μια αίσθηση έντασης γύρω από τα αποδυτήρια σχετικά με το τι σημαίνει όλο αυτό για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο».
Στις 13 σεζόν του με τους Μπακς, ο Αντετοκούνμπο έχει κατακτήσει δύο βραβεία MVP της λίγκας και τον τίτλο του NBA το 2021, με μέσο όρο 24 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σουτάροντας με 55,2% εντός πεδιάς. Στους 16 αγώνες της φετινής σεζόν, ο μέσος όρος του είναι 30,6 πόντοι, 10,7 ριμπάουντ και 6,4 ασίστ.
Παρά την εξαιρετική απόδοση του Αντετοκούνμπο, οι Μπακς μετρούν 9 νίκες και 13 ήττες στη σεζόν και έχουν χάσει οκτώ από τους τελευταίους 10 αγώνες τους.
