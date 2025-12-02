Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)

Τα ξημερώματα οι Μιλγουόκι Μπακς υπέστησαν ακόμη μία ήττα το τελευταίο διάστημα αφού έχασαν από τους ουραγούς της Ανατολής Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 129-126. Αυτό μάλιστα ήταν το όγδοο αρνητικό αποτέλεσμα στα εννιά προηγούμενα ματς, ενώ είχε προηγηθεί και ένα σερί με επτά σερί ήττες.

Κι ενώ λοιπόν τα πράγματα δεν πάνε καλά για τα «ελάφια» ήρθε μια κίνηση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βάλει… φωτιά στο ήδη τεταμένο κλίμα. Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» διέγραψε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς από το Instagram, κρατώντας μόνο εκείνη που κρατά το πρωτάθλημα με το βραβείο του MVP των τελικών και εκείνη με το NBA Cup.

Όπως ήταν λογικό η κίνηση αυτή έχει προκαλέσει πολλά ερωτηματικά, ειδικά αν αναλογιστούμε πως το καλοκαίρι που μας πέρασε το μέλλον του Έλληνα σούπερ σταρ στον σύλλογο του Ουισκόνσιν ήταν αβέβαιο. Με τα ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ να επιβεβαιώνουν ότι είχε συνομιλήσει και με τους Νιου Γιορκ Νικς.

Μένει πλέον να δούμε αν σημαίνει κάτι περισσότερο η πράξη του Αντετοκούνμπο (ο οποίος έχει ακόμα 1+1 χρόνια στο συμβόλαιό του) ή αν τελικά δεν υπάρχει τίποτα.

Δείτε το Instagram του Γιάννη Αντετοκούνμπο: