Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Μιλγουόκι Μπακς 129-126: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» και… προβληματισμός

Συνεχίζει η κατηφορική πορεία των Μιλγουόκι Μπακς, παρά τις επιστροφές των Αντετοκούνμπο και Πόρτερ τα τελευταία παιχνίδια. Η ομάδα του Ουισκόνσιν ηττήθηκε με 129-126 στη Ουάσινγκτον από τους ουραγούς της Ανατολικής Περιφέρειας, Γουίζαρντς και έφτασαν τις 8 ήττες στα τελευταία 9 τους παιχνίδια.

Πλέον, τα «ελάφια» έχουν πέσει από τη 10άδα της Ανατολής, και με ρεκόρ 9-13 έχουν 2 περισσότερες ήττες από τους 10ους Μπουλς. Οι Γουίζαρντς με τη νίκη τους ανέβηκαν στο 3-16, ωστόσο παρέμειναν στην τελευταία θέση της περιφέρειας.

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Κέβιν Πόρτερ για τους Μπακς. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, που επέστρεψε πρόσφατα στην αγωνιστική δράση, αγωνίστηκε 31 λεπτά και είχε 30 πόντους (7/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, ωστόσο λίγα λεπτά πριν το τέλος αποχώρησε με νέο τραυματισμό από το παρκέ και έχασε τα καθοριστικά λεπτά του αγώνα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε στο τέλος να πάρει το παιχνίδι, ωστόσο δεν έφτανε η προσπάθειά του. Συνολικά ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ είχε και 5 λάθη σε 32 λεπτά.

Από την πλευρά των νικητών, ο Σι Τζέι Μακόλουμ ηγήθηκε των Γουίζαρντς για άλλη μία φορά, σημειώνοντας 28 πόντους σε 36 λεπτά, ενώ παράλληλα είχε 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Σημαντικά συνέβαλε και ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 29 λεπτά.

Μεγάλο ντέρμπι, δεν τα κατάφεραν οι Μπακς

Στο παιχνίδι, οι δύο ομάδες βρίσκονταν κοντά στο σκορ στο πρώτο δωδεκάλεπτο, με τους Μπακς να ανεβάζουν κάποιες φορές τη διαφορά και τους Γουίζαρντς να απαντάνε, ενώ τα «ελάφια» δεν χρειάστηκαν ποτέ να κυνηγήσουν το σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται με 28-34, οι δύο ομάδες συνέχισαν με παρόμοιο τρόπο και στη δεύτερη η οποία, με ένα σερί 9-2 υπέρ των Μπακς στο τελευταίο δίλεπτο, ολοκληρώθηκε με 58-66.

Το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για την παρέα του Αντετοκούνμπο ήταν ιδανικό, φτάνοντας στο +16 στα πρώτα 5 λεπτά (65-81), ωστόσο τότε ξεκίνησε η αντεπίθεση των «μάγων». Στα τελευταία λεπτά της περιόδου έφτασαν το παιχνίδι στην ισοπαλία (89-89), ενώ μπήκαν στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 91-94 και το μομέντουμ στο πλευρό τους.

Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, η μία ομάδα απαντούσε στην άλλη, και το προβάδισμα ήταν συνεχώς κοντά. Οι Γουίζαρντς πήραν προβάδισμα 5 λεπτά πριν το τέλος (112-111), ωστόσο το έχασαν άμεσα και βρέθηκαν στο -5 (112-115). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο τέλος προσπαθούσε μόνος του, καθώς είχε τους τελευταίους 9 από τους 12 πόντους της ομάδας, ωστόσο οι Γουίζαρντς έδειξαν καλύτερο πρόσωπο στα τελευταία λεπτά και, σε συνδυασμό με τον τραυματισμό του Πόρτερ, πήραν τη νίκη με 129-126.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-34, 58-66, 91-94, 129-126

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ (Μπράιαν Κιφ): Τζορτζ 9 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μίντλετον 15 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπάγκλι 22 (11/15 δίποντα, 9 ριμπάουντ), Κουλιμπαλί 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), ΜακΚόλουμ 28 (7/10 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Κάρινγκτον 5 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Βούκτσεβιτς 16 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουίτμορ 17 (7/11 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σαμπάνι 10 (5/7 δίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ),

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 13 (4/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Αντετοκούνμπο 26, Τέρνερ 9 (3/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πόρτερ 30 (7/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα), Ρόλινς 14 (3/7 τρίποντα, 5 ασίστ), Τρεντ 13 (3/5 τρίποντα), Πόρτις 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Κούζμα 3 (1 τρίποντο, 6 ασίστ), Σιμς 5 (7 ριμπάουντ), Άντονι