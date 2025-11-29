Επέστρεψε «καυτός» ο Αντετοκούνμπο, αλλά αποκλείστηκαν από τους Νικς οι Μπακς στο NBA Cup (118-109)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε στη δράση μετά από 11 μέρες, κάνοντας απίθανα πράγματα, όμως δεν ήταν αρκετά για να αποτρέψει την ήττα των Μπακς από τους Νικς με 118-109, που σήμανε τον αποκλεισμό των «Ελαφιών» από το Κύπελλο του NBA. Στο 12-6 ανέβηκε η Νέα Υόρκη, με το Μιλγουόκι να πέφτει στο 8-12.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής με 10/12 δίποντα και 10/14 βολές. Παράλληλα, αυτό ήταν το 157ο παιχνίδι στο οποίο πετυχαίνει 30 πόντους/10 ριμπαουντ/5 ασίστ και γίνεται ο πρώτος στην ιστορία της λίγκας που το καταφέρνει.

Η απίθανη επίδοση του Αντετοκούνμπο

Giannis’ 157 games with 30/10/5 are tied for the most in NBA history. pic.twitter.com/gBOQT62yAA — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 29, 2025

Για τη Νέα Υόρκη, κορυφαίος ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον με 37 πόντοι, ενώ ο Τζος Χαρτ ξεχώρισε με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Οι Μπακς προηγήθηκαν με 33-37 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια οι Νικς ισορρόπησαν και μείωσαν στον πόντο στο ημίχρονο, με το σκορ στο 61-62.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι γηπεδούχοι, έκαναν επί μέρους 31-26, για να πάρουν τα ηνία της αναμέτρηση και να περάσουν μπροστά με 92-88, με τους Μπακς στην τέταρτη περίοδο προσπαθούν να βρουν λύσεις, όμως δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα με 118-109.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 33-37, 61-62, 92-88, 118-109

ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ (Μάικ Μπράουν): Μπρίτζες 14 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χαρτ 19 (5/8 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 9/10 βολές, 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τάουνς 9 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπράνσον 37 (8/15 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 9/10 βολές, 5 ασίστ), ΜακΜπράιντ 19 (5/7 τρίποντα), Γιαμπουσέλε 3 (1), Κλάρκσον 6 (2/13 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρόμπινσον 6 (7 ριμπάουντ), Κόλεκ 5 (1)

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Αντετοκούνμπο 30, Τρεντ 3 (1/4 τρίποντα, κανένα ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 25 λεπτά), Τέρνερ 10 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ σε 30 λεπτά), Γκριν 18 (6/12 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ρόλινς 13 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Χάρις 5 (1), Κούζμα 20 (4/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 3 (1/7 σουτ), Άντονι 7